Bartók színház: „...nem is fogtuk fel, és nem is tudunk majd hozzászokni a hiányához: Dunai Tamás meghalt. A Bartók színpadán ő volt Simon Péter, a Valahol Európában című előadás főszereplője. Akkor mondta valaki a társulatból: „A próbák és az előadás alatt mindannyian beköltözhettünk Dunai Tamás hatalmas szívébe.” Boldogan laktunk abban a szívben. Dunai Tamás úgy tudott szeretni, hogy attól biztonságban és komfortosan éreztük magunkat. És reméljük nagyon-nagyon, hogy ő is végig érezte, mennyire szeretjük...”