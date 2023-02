Pásztázó Akusztikus Mikroszkóppal akár kétdimenziós metszeteket vagy háromdimenziós forgatható képeket is készíthetünk, hiszen korábban csak árnyképeket tudtunk produkálni a mikroszkóp hiányában. A mai mechatronika segítségével a 0,1mm felbontás is elérhetővé vált. Hazánkban ilyen berendezések előállításával egyedül a Dunaújvárosi Egyetemen foglalkozunk immár tíz éve, ez alatt az idő alatt pedig számos sikeres alkalmazásban mutattuk be a módszert, és ipari feladatokat oldottunk meg.

Belelátni az anyagba! Régi vágya ez az emberiségnek! Tudjuk, hogy a nem átlátszó anyagoknál ez elsőként a röntgen sugárzással sikerült megvalósítani; napjainkra ezt sokkal veszélytelenebb módon a hanggal, pontosabban az ultrahanggal is el tudjuk érni.

Az elmúlt három évben, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (továbbiakban: NKFIH) támogatásával, már ipari környezetben is használható mérőgépet fejlesztettünk ki. A bemutatón megtekinthetőek voltak a Magyar Akusztikus Ipari Laboratóriumban előállított korábbi berendezések munka közben, és a nagyközönség számára közérhető módon prezentálták az elért eredményeket. A Dunaújvárosi Egyetem MAID (Magyar Ipari és Diagnosztikai) laboratóriumában folyó, az NKFIH által támogatott Tématerületi Kiválósági Program 2020 Roncsolásmentes folyamatkövetés programjának eredményeképpen előállított berendezés ma már olyan fejlettségi szintre lépett, ami alapján már joggal várható az ipari szereplők érdeklődése, valamint a laborban kifejlesztett berendezés és egyéb elért kutatási eredmények már alapját képezik egy sikeres H2020 pályázaton való indulásnak is. Az egyetemen folyó Innovációs Ökoszisztéma projekt keretében a kutatási-fejlesztési eredmények hazai népszerűségnek örvend.



(Forrás: Szerdahelyi Éva - DUE)

A laborlátogatás után a 35-ös Kollégium földszinti előadótermében a „PROOF OF CONCEPT” II. (PoC II.) program pályázatai kerültek bemutatásra.



(Dr. Pázmán Judit Tudományos és Kutatási rektorhelyettes köszöntötte a résztvevőket. Forrás: Szerdahelyi Éva - DUE)

Elsőként Czifra Sándor online fejlesztési koordinátor vezette fel az „Interaktív online tananyagfejlesztésről” szóló prezentációt. Ezt követően Dr. Bajor Péter főiskolai docens a „mainTWIN” karbantartási folyamatirányítást támogató rendszert és annak fejlesztését demonstrálta a közönségnek. Végezetül bemutatásra került a „RemotEar” diagnosztikai rendszer is Dr. Wizner Krisztián előadásában.

(Dr. Bajor Péter főiskolai docens a „mainTWIN” karbantartásáról és fejlesztéséről prezentált. Forrás: Szerdahelyi Éva - DUE)

A jó hangulatú esemény a DUE nukleáris képzési programok bemutatásával és labor túrával ért véget.

A rendezvény a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO – EGYETEMI INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA projekt keretein belül valósulhatott meg.



(Forrás: Szerdahelyi Éva - DUE)