A Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI is iskolanyitogató programsorozatot szervezett a leendő kisdiákok és szüleik részére, hasonlóan a térség legtöbb intézményéhez.

Mintegy két héttel ezelőtt az első eseményen a nagycsoportosok szüleinek tartottak tájékoztatót. A szülői értekezlet helyszíne a rácalmási általános iskola földszinti zsibongója volt. A tájékoztató keretében az érdeklődők megismerkedhettek a leendő tanító nénikkel, az iskola szokásrendszerével, hagyományaival, tanítási módszereivel és nem utolsósorban a rácalmási intézmény csodálatos épületével.

Február 15-én, szerdán a sorozat második állomásaként kézműves foglalkozást tartottak, ahol a nagycsoportos óvodások is személyesen találkozhattak a tanító nénikkel, és a program során együtt alkotva tulipánt készíthettek. Az április 20. és 21. előtti beiratkozás előtt a rácalmási általános iskola még egy programot szervez majd március 22-én, szerdán, 13 órai kezdettel, egy mozgásos foglalkozást.

A rácalmási iskola leendő elsősei számára szervezett eddigi programok mindegyike nagyon népszerű volt, ami nem is csoda. Hiszen a rácalmási intézmény élő, családias közösség, amelynek jelenleg is mintegy 353 diákja van. A tájékoztatókon elhangzottak alapján a kompetenciamérés eredményeit tekintve is szépen teljesítenek az itt tanulók, mindig benne van az iskola az első tízben. Az intézményben kiemelkedő a művészeti oktatás is. A grafikai, festészeti szak nagyszerű eredményekkel dicsekedhet. Ugyanakkor egyéb területeken is gazdag szabadidős tevékenységet kínálnak a rác­almási diákoknak év közben, és a nyári szünetben is széles a táborozási kínálat.

Mégis a legvonzóbb talán szülőként, hogy a leendő tanár nénik a szeretetkapcsolat kialakítását tartják elsődleges feladatuknak.