Adony - Schmidt Attila, a Szent Orbán Borrend nagymestere köszöntötte először a művelődési ház Lívia Termében megjelenteket. Elmondta, huszonöt regisztrációt fogadtak el. Köztük voltak a Siklósi Gasztro- és Borbarátnők Egyesületének, a dunaföldvári öreg-hegyi, a burgundi és a Szent Rókus Borrend képviselői. A mátraaljai Bodonyból Béres Gábor érkezett.

Schmidt Attila után László Norbert perkátai pálinkabíráló, aki egy éve a Szent Orbán Borrend tagja, vette át a szót, az est folyamán ő irányította a szakmai elbírálást.

– Jó látni, hogy a régi arcok mellett évről évre újakat is felfedezhetünk azok között, akik részt vesznek a pálinkamustrán.

László Norbert felhívta a figyelmet arra, mindenki bátran mondja el a felkínált pálinkákról a véleményét, és a véleményeket mindenki tartsa tiszteletben.

Az ismerősökön kívül új arcokat is felfedezhettünk a mustrán

A pálinkamustra vendége volt Győrfi Bertalan, a Veszprém vármegyében található sólyi Szent István Pálinka Lovagrend nagymestere.

Az este során harminchárom tételt értékeltek a szakavatott bírák és a résztvevők közösen. Megbeszélték az erényeket, a lehetséges hibákat, és természetesen a minél tökéletesebb minőség elérésének módjait is. A mustrát a húszpontos bírálat szerint tartották meg (tisztaság, karakter, szájérzet, harmónia, tartósság), sorrendben a csonthéjasok, az almatermésűek, az erdei gyümölcsök majd a szőlő (törkölyök, párlatok is) következtek.

László Norbert egyből az első tételnél felhívta a figyelmet arra, vigyázni kell a pálinka hőmérsékletével, mivel az autókból bekerülve hidegek, kézzel fel kell egy kicsit melegíteni.

Végül tizenhárom arany-, öt-öt ezüst- és bronzérem talált gazdára. Viszont tíz hibás tétel is érkezett, amelyeket sajnos nem lehetett értékelni. Az előbbi szám örvendetes, mivel korábban ennyi aranyérem még nem született az adonyi mustrán, az viszont mindenképpen negatív, hogy ezt megelőzően csak néhány értékelhetetlen tétel volt, és most ezek száma is megnövekedett.

A szakértők kiválasztották az este két legjobb pálinkáját

A mustra végén a szakértők kiválasztották az este két legkiválóbb pálinkáját, vagyis az aranyérmesek közül is a legjobbakat.

Ezek a bodonyi Béres Gábor 2022-es készítésű birspálinkája illetve az adonyi Fónad József 2022-es vegyes seprőpárlata lett.

László Norbert a mustra végén röviden így összegzett: – Az arany minősítések száma és az, hogy a korábbi évek indulói fejlődtek, talán a tanácsainknak is köszönhetően, örömteli. A hibás tételek száma szomorú, viszont érdekes tapasztalás volt, hogy ezek nagy része a bérfőzdékből került ki, a magánfőzőkkel nem volt gond.