A Móri történelmi borvidék az egyik legkisebb az országban, ám ettől függetlenül hektárok százai várják, hogy a tavalyi, felesleges vesszőket, letermett karokat metszőollók csipkedjék le. A mindent megalapozó munkálatról Varga Mátéval beszéltünk. A Móri Borvidék Hegyközségének elnöke elmondta: -Több oka is van annak, hogy ilyen korán kezdődött a metszés és ezek között nyilván az első helyen van a jó, néha tavaszias időjárás. A másik ok az, hogy már nem lehet a klasszikus februári, márciusi metszésre várni, mert viszonylag kevés az élő munkaerő, így korábban kell elkezdeni a munkát, hogy alacsony létszámmal végig érjünk a nagy területeken. A nagyobb, tíz hektár feletti szőlőt művelő pincészetek, a Paulus, a Geszler, vagy éppen a mienk, a Varga Pincészet már lombhullás után megkezdte a metszést. Annyira nem vagyunk előre, hiszen itt van lassan január közepe és a készültségi szint még nem magas. Ha abból indulunk ki, hogy a kistermelők még neki sem álltak, akkor eleve nem beszélhetünk előrehaladott állapotról, hiszen a borvidék szőlőterületeinek egyharmadát ők művelik. A Bozóky Pince 80, a Geszler család 50-60 százalékon áll. Nekünk is hátra van még a fele és a száz hektár felett művelő Paulus-nak is biztosan van még mit metszeni, úgyhogy összességében 30 százalékon áll jelenleg a metszés a Móri borvidéken - írja a feol.hu.