Dunaföldvár - Nagyon erős munkás heteket zárt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunaföldvári önkéntes csoportja az elmúlt héten. A részleteket Jákli Viktortól, a vezetőjüktől tudtuk meg:

Majdnem kilencven kilo­gramm nyersanyag kerül ilyenkor a bográcsba

– A karácsony előtti élelmiszer- és egyéb adományok kiosztását hajtottuk végre ezen a napon. Elsősorban az Adni öröm akcióban összegyűjtött javakat juttattuk el a rászorulóknak. A helyi Sparban ezerötszáz darab mindenféle ajándékot adtak át nekünk az oda betérő jó lelkű ajándékozók. Ezekből kétszáznegyven csomagot tudtunk összeállítani, amiket ezen a napon osztottunk ki az ideérkezőknek, akik a legszegényebb sorsúak közül kerültek ki. Mellettük a nemzetiségi önkormányzat harminc csomagot juttatott el azoknak az ügyfeleiknek, akik nem tudtak érte eljönni.

Az ősz sok feladatot hozott a számukra

– Mostanra szerencsére hivatalosan is vége lett a Covid-időszaknak, ami alatt az önkénteseink (jó részük hetven pluszosak, de vannak közöttük fiatalabbak is) a fertőzésveszély miatt nem végezhették a korábbi tevékenységüket. Most pedig nagy örömmel és lelkesedéssel álltunk neki újból ennek a munkának. A korábbi évek kényszerszünete után novemberben ismét sikerült megszervezni és lebonyolítani a hagyományos jótékonysági bálunkat. Három hónapunkba került annak az előkészítése, hiszen többszöri helyszínváltoztatásra kényszerültünk az időközben drámain megváltozott energiaárak miatt. A jó hangulatú rendezvényünk kárpótolt bennünket az erőfeszítésünkért, amely a nem is remélt sikerrel zárult. Az ott kapott bevételt a meghirdetett céljainkra fordíthatjuk. Azután pedig az említett élelmiszergyűjtésbe fogtunk. Azt a tevékenységünket ezzel az adományátadó rendezvénnyel zártuk. A feladatunk végeztével az idei évre befejeztük a munkánkat, most a családjainkra szentelhetjük a szabadidőnket. Jövőre folytatjuk a közösségi munkánkat.

Lengyel Tamás és Jákli Viktor – tíz éve partnerségben

Az elkötelezett támogató a helyi malom

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunaföldvári önkéntes csoportjának, illetve az általa létrehozott jótékonysági akciók egyik legrégebbi állandó támogatója a GOF Hungary Kft. dunaföldvári malma. Az üzem igazgatójával, Lengyel Tamással beszélgettünk, aki elmondta:

– Közel tíz éve támogatjuk a helyi szolgálatot. Minden évben legalább két raklap liszttel. Az idén a Magyarok kenyere programban is jelentős szerepet vállaltunk, hiszen mi őröltük le a gazdák által összegyűjtött búzát. Ehhez mi is hozzáadtunk egy bizonyos mennyiségű lisztet. A teljes mennyiség, hétezer-ötszáz kilogramm, a Máltai Szeretetszolgálatnak lett átadva. Ezt a mennyiséget mi a helyi önkéntesek akcióját segítve további ezerhétszáznyolcvan kilóval egészítettük ki, ami már átadásra került. A kiosztása Jákli Viktorékra hárul.

Jobbára tartós élelmiszereket tartalmazott az ajándékcsomag

– Mi motiválja az önök cégét, ami miatt ilyen hosszú idő óta megbízható támogatói a rászorulóknak? – kérdeztük Lengyel Tamástól.

– Azt gondolom, hogy akiknek módjuk van rá, hogy adjanak a számukra, annak ezt a szerepvállalást meg kell tenniük. Amennyiben a profiljuktól távol áll a személyes kiszolgálásuk, úgy keressenek egy megbízható közvetítő szervezetet, mint mi a Máltát, és menni fog a dolog. Jó érzés adni, és jobbá tenni azoknak az életét, akiknek szükségük van a segítségre. Megbízható partnerre leltünk a földvári máltásokban. Személyesen is fölkerestem, és láthattam a ténykedésüket. Láttam, hogy milyen és mennyi munkát végeznek azért, hogy a rájuk bízott dolgok a megfelelő emberekhez jussanak. Kétség nem férhet hozzá, hogy náluk jó kézbe kerülnek a kiosztásra váró javak.

Pál Szabó Klára elhivatott máltás segítő

Klára elmondta kérdésünkre válaszolva:

– Nehéz feladatokat oldottunk meg a társaimmal, de jókedvűen telt az időnk, hiszen örömmel végeztük a munkánkat. Mozgalmas két napom volt, hiszen tegnap az adománygyűjtéssel voltunk elfoglalva, ma pedig kétszázhúsz főre egy finom ebédet készítettünk az ideérkezőknek. Ez egy komoly kihívás, hiszen majd’ kilencven kilónyi nyersanyag került a bográcsba. Szerencsére voltak jó segítőim a társaim közül.

Pál Szabó Klára felelősségteljes munkának tartja ezt a főzést

– A főzést egy felelősségteljes munkának tartom. „Nem először” álltam a bogrács mellé, szívesen végzem ezt a munkát a közösségi rendezvényeinken és a családom kedvéért is. Ma csirkepörköltet főztem. Egyszerű dolognak tűnik, hiszen nagyon sokan készítettek már ilyet. Az adag mennyisége miatt azonban külön figyelmet kívánt a munka, hiszen szép egész csirkerészeket akartunk mindenki dobozába tálalni, amit utána hazavittek az idelátogatók. Úgy érzem, hogy sikerült.