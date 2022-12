Hamar megtelt a nézőtér a Gárdonyi aulájában, ahol az iskola ünnepi műsorral várta az érdeklődőket, hozzátartozókat. Az eseményre ellátogatók az iskola tanulói által előadott zenés-táncos programon vehettek részt, sőt a rendezvényből az intézmény pedagógusai is kivették a részüket, és megható karácsonyi dallal nyitották meg a gálát.

A műsor még azokat is biztosan ünnepi hangulatba hozta, akiket eddig nem járt át a karácsonyvárás, hiszen ismert karácsonyi dallamok is felcsendültek, ezek adták a diákok számára a talpalávalót. A gyerekek a rendezvényen tánctudásuk mellett énekhangjukat is megcsillogtatták, és ünnepi versekkel szórakoztatták az egybegyűlteket.

A táncok mellett versekkel, énekekkel is készültek a tanulók

Fotós: LI

A rendezvényen a nézőknek egy percük sem volt unatkozni, hiszen hol a kisebbek, hol pedig a nagyobbak mutatták meg tehetségüket. A több mint egyórás műsorban manófüles, rénszarvasagancsos, és Mikulás-sapkás diákok sora adta elő látványos csoportos, páros, valamint szólótáncait. A fellépők minden produkciója tapsvihart eredményezett, a büszke családtagok pedig lelkesen fotóztak és videóztak, megörökítve ezzel a gála számukra legfontosabb pillanatait. Az est végén a rendezvény összes fellépője, tanárok és diákok egyaránt, mécsessel a kezükben énekelték el a Mennyből az angyalt, amely remek zárása volt a karácsonyi műsornak.

Szerdán délelőtt Gárdonyi iskola diákjai „Mindenki karácsonya” címmel a Jószolgálati Otthon Közalapítvány gondozottait, a Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI diákjait, valamint az óvodásokat lepték meg ünnepi előadásukkal, amelyet a meghívottak élvezettel figyeltek.

Az iskola karácsonyi hangolódása a héten tovább folytatódik. Csütörtökön délelőtt az iskolában adventi vásárt szerveznek, ahol a diákok által készített apró különlegességeket kínálják eladásra. Pénteken 17 órakor pedig a Vasas Táncegyüttes ifjúsági csoportjának előadását tekinthetik meg az érdeklődők, de a következő héten is több programnak ad majd otthont az iskola.