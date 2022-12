Az Előszállási Ifjúsági Egyesület elnökével, Kanik Péterrel és alelnökével, Németh Grétával beszélgettünk erről a nem mindennapi közösségről, melynek középpontjában az ott élő emberek állnak. Mint megtudtuk, a csupa fiatalokból álló csoport tagjai immáron három éve munkálkodnak a települést, hogy a falu hagyományainak megőrzése mellett, új kezdeményezések meghonosítása által; a kulturális és közösségi programok, rendezvények szervezése és támogatása, mosolyt csaljanak és összefogásra buzdítsák annak lakóit.

Hogyan jött az egyesület ötlete, mit kell tudni róla?

– Az Előszállási Ifjúsági Egyesület klubként kezdte meg működését 2019 júliusában 7 fővel, majd 2021 februárjában 14 taggal kezdtünk hozzá az egyesület alapításához. Olyan tagok alkotják ezt a csoportot, akiknek szívügye Előszállás, baráti körnek mondhatjuk magunkat. Közös bennünk, hogy úgy éreztük, tennének valamit ezért a faluért.

A munka jókedvűen és gördülékenyen haladt a falu karácsonyfájának díszítésénél.

Fotós: Egyesület

Szépen hangzik! Konkrét példákat is tudna felhozni a munkájukból?

– Természetesen igen! Az Egyesület viszonylag rövid múltja alatt már számos kezdeményezéssel igyekezett színesíteni a település lakosságának mindennapjait. Megalakulásunk óta az első önálló programunk a falu karácsonyfájának díszítése volt, akkor egy családi légkört teremtettünk aznapra, majdan minden évben fejlesztettük az adventi készülődést, úgy hogy idén már minden hét vasárnapján tartunk gyertyagyújtást, ahol a helyi iskola, óvoda is fellép. Beszámolhatunk arról, hogy az idei karácsonyfadíszítésünk nagyon jóra sikeredett, a kereszt körüli kis parkban mindenki azon dolgozott, hogy szép környezetet teremtsünk a karácsonyi ünnepekre. Tavaszi programként megemlíthető a tojásfadíszítést az óvoda előtti kis parkban, amelyet egyesületi tagok díszítünk. Fotó versenyt is tartottunk a járvány idején ,,Szeretem ahol élek” címmel, nagyon sok fotó érkezett be innen is látszik, hogy az Előszállásiak nagyon szeretnek itt élni.Minden évben szervezünk maguknak különböző programokat: kirándulunk, ünnepelünk, főzünk,részt veszünk kulturális rendezvényeken, bálok szervezésében, lebonyolításában, előkészületekben segítünk.

Nyáron egy jó hangulatú kertmozit is szerveztünk, ahol közel száz ember vett részt, visszajelzések alapján lesz még igény ennek a megtartására is. A környezetünkre is oda figyelünk a madarak és fák napján facsemetéket ültettünk illetve környezetvédelem érdekében szemetet is szedtünk.

Fotófülkét, azaz szelfipontot is kialakítottak a lelkes lakók az Arany János utcai kőkeresztnél.

Fotós: Egyesület

Viszonylag rövid idő alatt sikerült belopniuk magukat az emberek, a környékbeliek életébe. Mit gondol, mi lehetett a siker kulcsa?

– Az egyesület motorja az emberek közvetlensége, segítőkészsége és támogatása az egyesületünkben és azon kívül is.

Mi a küldetésük, mit szeretnének a jövőben még elérni?

– Hosszú távon szeretnénk fenntartani az eddigi kezdeményezéseinket. Mégtöbb falubelinek a szívébe szeretnénk belopni magunkat, hogy a rendezvényeken még nagyobb számban jelenjenek meg. Valamint egyesületként több és nagyobb programok szervezése illetve ifjúság megszólítása. Szeretnék kapcsolatot teremteni több civil szervezettel. Végül üzennénk is a Fejér Megyei Hírlapon keresztül az itt élőknek és az újság olvasóinak: Áldott, békés, boldog adventi készülődést kívánunk!