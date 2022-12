Elő a korcsolyákkal, hiszen december 3-án, szombaton ismét várják az aktív kikapcsolódásra vágyókat a Dunaújvárosi Jégcsarnokba. A 16 és 19 óra között zajló programra most is szuper zene és remek társaság varázsol felhőtlen hangulatot, most sem lesz másképp.