Az ENSZ 1992-ben december 3-át a fogyatékos emberek világnapjává nyilvánította. Ezzel kívánta ráirányítani a figyelmet a baleset, betegség következtében fogyatékossá vált gyermekek, felnőttek és családjaik problémáira. Őket köszöntötték meghitten, szívszorítóan péntek délelőtt Sárbogárdon, az önkormányzat, a Csipike Egyesület és a pedagógiai szakszolgálat jóvoltából.

A pandémia miatti kényszerű kihagyás után végre ismét eljöhetett az a varázslatos pillanat, amit egy ilyen rendezvény nyújtani tud. A művelődési központ díszterme ehhez méltóan meg is telt, ahol legyen szó kicsikről és nagyokról, izgatottam várták a kezdést.

„Te emelsz fel úgy, hogy a hegy tetején tudok állni, / Te emelsz fel úgy, hogy képes vagyok a viharos tengeren sétálni, / Erős vagyok, mikor vállaidra veszel, / Te emelsz fel... jobban, mint amire én képes vagyok." – Sükösd Tamás polgármester a jól ismert sláger egyik verzéjével köszöntötte az ünnepség résztvevőit.

– Ma itt Magyarországon, Fejér megyében, Sárbogárdon összeköt bennünket a gondolat, hogy a közösségünk része mindenki, aki az akar lenni, legyen az ép vagy fogyatékkal élő – ahogy a szakma fogalmaz –, és közös nyelvünkön mindenki kifejezheti a gondolatait, az érzéseit akár egy hanggal, egy szóval vagy éppen mozdulattal – hangsúlyozta a városvezető, akinek szavaihoz Takácsné Koncz Zsuzsanna, a sárbogárdi pedagógiai szakszolgálat igazgatója, a Csipike Egyesület vezetője is csatlakozott. Örömét fejezte ki, hogy két év után vissza térhettünk a rendes kerékvágásba, és ünnepelhetjük újra a fogyatékos emberek világnapját, a személyes találkozások örömteli élményét. Beszédében kiemelte, hogy a fogyatékosság nem személyes probléma, hanem emberjogi kérdés és kezelése társadalmi összefogást, kollektív felelősségvállalást igényel. Hangsúlyozta, a legfontosabb cél az, hogy a sérült emberek ne maradjanak magukra nehézségeikkel, ne szigetelődjenek el, hanem a társadalom egyenrangú polgáraiként élhessenek.

A köszöntőket követően színvonalas műsort adtak a dunaújvárosi Violin Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, a sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI számos diákja és a martonvásári Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola zenekara is. Ezen felül könnyfakasztó, lelkeket simogató pillanatokat hozott Szakács Zsóka saját versének szavallata (Mi is hibázunk), vagy éppen Huszti Dávid különleges műsora, aki bár nem lát, de ujjával a Tóth Anna Télapó című versét olvasta fel a közönségnek. Az esemény zárásaként is kijutott a derűs percekből, ugyanis a jelenlévő nagy szakállú, jóságos Mikulás megajándékozta a gyerekeket.