És sokszor nem is véletlen, hiszen egy váratlan érintkezés vele, vagy egy tervezett, de balul sikerült átültetés után még sokáig úgy érezzük, mintha még mindig ott lenne a tüske a kezünkben és legtöbbször nem csak úgy érezzük, hanem úgy is van. Persze azért néha, nagy ritkán a forró vidékek szárazságtűrő növénye is meg tudja mutatni a szebbik, jobbik részét. Olyankor szirmok és porzók, sőt akár később termések is mutatkoznak az elsőre barátságtalan növényen.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Ám amikor karácsony van, így ilyenkor egy másik kaktusz kerül, ha nem is reflektor, de legalább gyertyafénybe, ez pedig a karácsonyi kaktusz. Ahogy közeleg az adventi időszak, úgy bújnak elő a jól kezelt növény levelekből álló szárán a lila, fehér, piros vagy a rózsaszín bimbók és nem csak a karácsonyunkat tehetik szebbé, hanem akár az új évet is. Akár februárig is tündököl, mielőtt visszaváltozik egy csendes, sosem szúrós, örökzöld növénnyé. Ehhez azonban el kell vonatkoztatni a kaktusz elnevezéstől, ugyanis ez a virág nem szereti a meleget, és még kevésbé a huzatot, valamint a helyváltoztatást. Amit viszont nagyon kedvel az a pára, a víz, és természetesen a fény. Ha ügyesek vagyunk, február végén elhull a virág, de nem iramlik el az élet, hanem átültethető a növény és következő karácsonykor megint meghálálja a törődést. Ha hibázunk, akkor ez veszélybe kerülhet, ám a karácsonyi kaktusz jelez nekünk. Ha a levelek sárgák és puhák, akkor sok a víz, ha fénytelenek és fonnyadtak ezen növényi részek, akkor szomjas az ünnepi asztal dísze.