A részletekről Benkó Marcell, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány főigazgatója, dr. Rajcsányi-Molnár Mónika, a Dunaújvárosi Egyetem intézményfejlesztési és általános rektorhelyettese, dr. Balázs László oktatási rektorhelyettes, valamint Györök Balázs, az egyetem pályázati irodájának vezetője számolt be csütörtökön délelőtt egy sajtótájékoztató keretében.

Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika arról szólt, hogy az egyetemi modellváltás óta, vagyis 2021 augusztusától az intézmény alapítványának támogatásával is már nagy mértékben sikerült fejlesztéseket megvalósítani. Példaként említette a 3,7 milliárd forint össz­értékű informatikai beruházást, amelynek során megújulhatott az intézmény informatikai hálózata, bővítették a szervereket, laptopokat és asztali számítógépeket szereztek be a kollégák és a hallgatók számára, illetve részesülhetett ezekből a Bánki középiskola kollektívája is. Idén augusztus 31-én egy 2,5 éves időintervallumot felölelő projektet zárhattak le: mintegy 1,5 milliárd forintból kialakították a Paks II. Kompetencia Központot, speciális laborokkal, eszközökkel, humánerőforrás-fejlesztéssel. A rektorhelyettes kiemelte azt is, hogy a héten ért véget a Szocsiban rendezett Atomexpó, amelyre a Dunaújvárosi Egyetem is meghívást kapott: dr. András István, az intézmény rektora oktatási együttműködési keretmegállapodást írt alá a Roszatom bázisegyetemével, a MEPhI-vel (Moscow Engineering Physics Institute).

Dr. Balázs László a jelenlegi tanév eseményeit foglalta össze beszédében. Mint azt vázolta, úgynevezett hibrid oktatási formában kezdték meg a tanévet szeptemberben. Ennek legfőbb oka a főépület felújítása volt: szükségessé vált az órarendek újragondolása. A gyakorlati foglalkozásokat helyben, a laborokban valósítják meg, amíg az elméleti tudást az online térben sajátíthatják el a hallgatók. Október közepén energiahatékonysági lépéseket kellett eszközölni, emiatt a hibrid oktatási formát a mai napig is fenntartják.

Az egyetem legújabb projektjéről Györök Balázs tájékoztatta a jelenlévőket. A pályázati kiírás idén januárban jelent meg, és a felsőoktatási intézmény a Széchenyi Terv Plusz program keretében mintegy 1,2 milliárd forint támogatást nyert el a „Gyakorlati képzések fejlesztése a Dunaújvárosi Egyetemen” című projektre. Komplex programról van szó, hiszen infrastrukturális és képzési fejlesztést is magában foglal, így például online képzési rendszer kialakítása, a digitálisan elérhető tananyag bővítése, virtuális valóság alapú képzés lehetőségének megteremtése, informatikai biztonság feltételeinek bővítése, üvegházhatási gázok kibocsátásának csökkentése, illetve energiaköltség-csökkentése. Utóbbi tételek épületenergetikai fejlesztéseket jelentenek smart control eszközökkel: olyan innovatív megoldásokat tettek a projektbe, amelyek rövid távon hoznak eredményt. Nyitás-, jelenlét-, világítás és hőmérséklet-érzékelőkkel, valamint fűtésvezérlőkkel szerelik fel a termeket. Az egyetem főépületének felújítását átemelték ebbe a projektbe, amellyel energetikai korszerűsítést valósíthatnak meg.

Benkó Marcell elmondta, jelenleg előkészítés alatt vannak a főépület felújítását érintő közbeszerzési eljárás, a projekt befejezését 2024 júniusára tervezik. A főigazgató hangsúlyozta, az elmúlt időszakban a nukleáris oktatást érintő fontos megállapodás kötött az egyetem vezetése Szocsiban a moszkvai MEPhI egyetemmel. A paksi laborfejlesztéssel és az együttműködés révén elméleti és gyakorlati szinten is kiszolgálhatja a paksi beruházás igényeit az egyetem