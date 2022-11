Bronz minősítéssel térhetett haza Nagylókról Tóth Mónika és Sebestyén Veronika

Újabb szép sikert ért el a közelmúltban a Pentelei Kéknefelejcs Hagyományőrző Dalkör. Dr. Horváthné Lázár Gabriella, az együttes művészeti vezetője lapunknak elmondta: – Nagylókon rendezték meg a Hagyományos régiók, régiók hagyománya XIV. Vass Lajos Népzenei Versenyt. Örömünkre felnőtt kategóriában dalkörünk ezüst minősítést szerzett. E szép eredmény értékét növeli, hogy együttesünk rangos, neves zsűri (dr. Alföldi István, Széles András, Dévai János) előtt mutathatta be produkcióját. A járványhelyzet miatt a seregszemlét legutóbb 2019 őszén rendezték meg.

A zsűri értékelte, hogy autentikus, a régiónkhoz kötődő bordalokkal és szerelmi témájú dalokkal léptünk fel. Külön kiemelték a dalkörünk fellépőruháját is. A mezőnyünkben összesen tizenöt népdalkör versenyzett. Az együttesünk remeklése mellett két szép egyéni teljesítmények is örülhettünk. Tóth Mónika és Sebestyén Veronika is bronz minősítéssel zárta a seregszemlét.