A Bánki Donát Technikum idén is csatlakozott a kódolás hetéhez, vagyis a Code Week rendezvényhez október végén. Mint arról a középiskola részletesen is beszámolt, az akció lényege, hogy az algoritmikus gondolkodás és a kódoláshoz szükséges készségek minél szélesebb körben előtérbe kerüljenek, és az évtized egyik kulcskompetenciájának fejlesztése minél korábban és minél többek számára elérhető legyen. Ezt segíti a Meet & Code pályázat is, amelynek keretében 400 euró összegű támogatásra lehet pályázni a nyitott és ingyenes programok megvalósításához. A Bánki sikerrel pályázott is, ennek keretében rendezték meg a Bánki Kódmentor elnevezésű programot.

A programokat a Móricz iskola kisdiákjai próbálták ki

Az iskola szoftverfejlesztő ágazaton tanuló diákjainak nem egyszerűen a szoftverfejlesztői tudásukat kellett csiszolniuk, vagy dokumentálniuk a terveket, hanem kódmentorrá kellett válniuk. Felelőssé váltak abban, hogy a hozzájuk érkező kicsik minél izgalmasabb módon találkozhassanak az algoritmusok és kódok világával. Így 3 héten át olyan feladatokat terveztek és programokat írtak, amelyek bevezetik a 3. osztályosokat ebbe a világba. Készültek digitális kvízek, unplugged és saját fejlesztésű szoftveres játékok is, elmélyültek 3D-tervezést bemutató játékokban, terveztek robotpályát, építettek és programoztak robotokat. Mindezekkel a különleges feladatokkal várták egy rendhagyó digitális kultúra foglalkozás keretében a Móricz iskola kisdiákjait.