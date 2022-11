A kereszt fontos jelkép, megtestesíti a keresztény szellemiséget

Bensőséges, gazdag ünnepi eseményekkel zajlott a vasárnap délelőtt a kis faluban. Ünnepi szentmise, díszpolgári cím átadása, majd kőkereszt, a felújított betlehem és végül a Szent László-terem megáldása követte egymást.

Díjátadás

Scheier Zsolt polgármester adta át a díszpolgári címet Grabarics Sándorné Marika néninek

Scheier Zsoltot, Nagykarácsony polgármestere hálás feladatnak tehetett eleget az adventi szentmisén. A templom szentélyéből köszönthette az egybegyűlteket, onnan jelentette be, hogy a falu díszpolgári címét Grabarics Sándorné, Marika néninek, a nyugalmazott tanítónőnek ítélték oda. Elmondta:

– Azt gondolom, hogy Marika nénit minden olyan nagykarácsonyi ember ismeri és tiszteli, akit tanított, vagy részt vett a közéleti eseményeinken. A munkájával, a szerény, tisztességes életvitelével valamennyiünk példaképévé vált. A hozzá fordulókat a mai napig barátsággal fogadja, és megpróbál a segítségükre lenni. Szerintem ő életében nem bántott meg senkit sem, mindannyian örülünk a vele való találkozásainknak és szeretettel gondolunk rá. A kitüntetés egy olyan emberhez került, aki a mi közösségünkben mindenki szívében helyet kapott.

A képviselő az adventről

– Megkezdődött az advent, és hol máshol kezdeném, mint az ünnep nevét viselő Nagykarácsonyban. Erről az eseményről már hónapokkal ezelőtt egyeztettünk Papp Lászlóval, a helyi Hagyományőrző Egyesület elnökével, a mai eseménysorozat szervezőjével. Fontos alkalom volt a mai, hiszen nemcsak advent első vasárnapján gyújtottuk meg a gyertyát, hanem egy kőkeresztet is avattunk és megszenteltünk – mondta el Varga Gábor országgyűlési képviselő. Hozzátéve: – A kereszt fontos jelkép. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez megtestesíti azt a keresztény szellemiséget, amely Magyarország több mint ezeréves történelmét meghatározza. Másrészt így karácsony közeledtével nem szabad elfeledkezni azokról sem, akiket a világban keresztényként üldöznek. A beszédemben is elmondtam, hogy a vallásuk miatt üldözöttek nyolcvan százaléka keresztény és naponta tíz-tizenkét ember hal meg úgy, hogy annak vallja magát.

Varga Gábor képviselő

A díszpolgárt is méltatta a képviselő: – Természetesen ez kollégaként is megérintett engem. Amikor egy pedagógus, több évtizedet tölt el egy ilyen úgynevezett „határvidéken”, az ötvenes évektől a kilencvenesek végéig, az mindenképpen becsülendő. Példázza azt a kitartást, azt a munkamorált, amit mindenkinek és mindig kívánok az elkövetkezendőkben. Pedagógusnak lenni nemcsak hivatás, hanem egy életforma is. Önmagáért beszél az a szeretet, ami itt a díjazottat fogadta. Amikor kiválasztanak egy embert, hogy egy község díszpolgára legyen, az az egész életművének az elismerése.

Marika néni elmondta

Grabarics Sándornétól a Nagykarácsony Díszpolgára címének átvétele után ezt is hallottuk.

– Köszönöm szépen a sok jókívánságot mindenkinek! Álmomban sem gondoltam, hogy valaha is ilyen megtiszteltetésben részesülhetek. Nagyon kellemes meglepetés volt, és most megéreztem a falu szeretetét.

A szentmise is különleges volt. A Kristofory Valter plébános által celebrált szertartás a nem hívők számára is kellemes örömöt adott az emelkedett hangneme és a közvetített ige miatt.

Papp László és Kristofory Valter

– Advent első vasárnapja van, és én csak az evangéliumot olvastam föl és ahhoz fűztem néhány gondolatot. Azokat, amelyeket a lélek indíttatására elmondhattam. Nagyon fontos, hogy az advent minden napját próbáljuk meg olyan lelkülettel megélni, ahogy azt a Jóisten kívánja tőlünk. Nagyon is fontos ez most, amikor eléggé zavart világban élünk. Egyik ember a másik farkasává és nem bárányává válhat. Továbbra is kimondjuk, hogy Jézus Krisztus a Megváltó, és mi meg vagyunk általa váltva. Őt kéne követnünk, és a hibáinkat legyőzni. Nagyon jó alkalom az adventben, hogy a bennünk lévő rosszból egy kicsit napról napra próbáljunk meg kijavítani. Szerényen, de kívülről is megpróbálunk dísz­be öltözni. Tegyük ezt meg belülről is, hogy a szívünket és a lelkünket megtisztítva tudjunk rácsodálkozni betlehem egyszerűségére és nagyságára!

Keresztet állítottak

Az új kőkereszt szentelésén sokan részt vettek

Papp László, a Nagykarácsonyi Hagyományőrző Egyesület elnöke korszakos tettek után hívta ünnepelni a falu lakosságát advent első napján. A település déli bejárójánál, adományokból, az ő vezetésével egy kőkeresztet állítottak fel.

A Szent László-termet is átadták ezen a vasárnapon

A templomban helyet kapó Szent László-termet végleges formájára alakították ki. Az épület melletti betlehemet, és a kiszolgálólétesítményét míves módon felújították. Ezek megáldására ezen a napon került sor. Az előkészítő munkák már a nyár óta folytak, amiben a civil szervezet tagjai jártak az élen.

A felújított betlehem megáldásának ünnepélyes pillanatai

Miért volt fontos ennek a keresztnek a fölállítása az ön számára? – kérdeztük Papp Lászlótól, aki elmondta:

– Azért, mert azok jelképek. Megmutatja az arra járóknak, hogy itt keresztény emberek élnek. Sajnos Európának vannak olyan részei, ahol azoknak a környékén már nem lakik keresztény ember, mert olyanná válik a világ, amilyenné. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Nagykarácsonynak, ennek a pici falunak hét keresztje van. A legöregebb 1876-ban készült, és valamennyit gyönyörű szépen felújítottuk. A számukat a lehetőségek szerint tovább szeretnénk növelni. A mai eseményre nagyon jó érzéssel gondolhatunk majd vissza, mert nagyon sok lakost tudtunk vele megszólítani, akik velünk tartottak a délelőtt folyamán.

Jó emberek között jó lenni

– Elmondhatom, hogy jó emberek között jó lenni, hiszen ők megértik a céljainkat és „vevők” rá. Ezek a tiszta szándékú emberek örömmel csatlakoztak hozzánk. Nekünk nincsenek nagy történelmi emlékhelyeink, hiszen sorsfordító történelmünk sincs. Úgy érzem, hogy minden egyes ilyen eseményünk a múltunkat öregbíti, szebbé teszi a jelenünket és a jövőnket építi – mondta végezetül Papp László.