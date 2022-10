Belépve az MMK 106-os termébe, sürgés-forgás fogadott, szorgos kezek fogták az ecseteket és kanyarították a mintát az előre megmunkált falapokra. Minta akadt bőven, szellemkastély, az ilyenkor elmaradhatatlan denevér, szellem, boszorkány hűséges társával, a fekete macskával. A gondosan előkészített eszközöket Brigitta profi útmutatásai alapján használták a gyerekek, valóságos mókás szörny­birodalom elevenedett meg a szemünk előtt.

Varga Brigitta, az ApróMűhely vezetője tartotta a foglalkozást Fotók: Laczkó Izabella

– Harmadik alkalommal rendezem meg a workshopomat, remélem, hogy szokássá válik, és kialakul egy alkotó közösség szülő és gyerek között. A mai alkalom a halloween jegyében zajlik, mindenféle rémségeket készítünk, a legtöbben tökfejet készítettek, a legtöbb embernek most a világító LED-sorral felszerelt figura nyerte el a tetszését – avat be a részletekbe bennünket Varga Brigitta. – Most ez az alkalom eltért az előző két workshoptól, mert ez most irányított foglalkozás volt. Először ismerkedtünk a festékkel, anyagokkal, mindenki ízlése szerint kifesthette a választott figurát.

Meksz Dávid büszkén mutatja az alkotását

Most én is készítettem a résztvevőkkel a tökfejet, az alkotók pedig az iránymutatásom alapján készítették el. Páran denevért, boszorkányt, macskát, kopogtató szellemet választottak, sőt volt, aki egyből két figurát is készített. A foglalkozást úgy kezdtük, hogy játszottunk a gyerekekkel, ráhangolódtunk halloweenra, volt vetélkedő, tökös játék, múmiagyártás, rémségek keresése, rémisztő figurás sütik kóstolása, majd elkezdődött az alkotás.

Nagyon koncentráltak a feladatra, hogy szép legyen az alkotás

– Halloween után pedig belecsapunk a karácsonyi készülődésbe, december harmadikán szeretném a következő workshopot megtartani, ami már teljesen az ünnepi hangulat jegyében telik majd – avatott be folytatásba Brigitta. – Szülő és gyerek ezen a foglalkozáson is együtt tud majd alkotni, ajándékot készíteni nagyszülőknek, szülőknek, vagy akár saját maguknak. Lesznek díszek és használati tárgyak is ezen a foglalkozáson, mindenki választhat kedvére. Az előkészületek megkönnyítése érdekében az ApróMűhely közösségi oldalán majd előre kell jelentkezni, megjelölve, hogy az előre bemutatott tárgyak közül melyiket szeretnék elkészíteni – kéri a workshop vezetője.