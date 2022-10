A helyi Árpád Fejedelem Általános Iskola is csatlakozott az Európai Diáksport Naphoz (ESSD) az elmúlt pénteken. Szépnek és izgalmasnak ígérkező szabadtér­re tervezett programjaikat az esős időjárás miatt el kellett halasztani. Helyettük szemrebbenés nélkül újakat indítottak az agilis tanáraik. Igaz, hogy ezen a délelőttön elmaradt a betervezett 2022 méteres síkfutás, de a pótlására biztosan lesz még alkalom. Az esőszünetekben, amikor fölragyogott a nap, a szabadtéri pályákon azonnal előkerültek a labdák is.

Ahogy elállt az eső, előkerültek a labdák

Reichard Gergő testnevelőtanártól a következőket hallottuk: – Különleges napunk volt a mai. A tanítási időnk megjavult, hiszen jókedvűen, sporttal, tánccal és sok játékkal tölthettük el az időnket. Az időjárás viszont nem állt mellénk, hiszen a megtervezett szabadtéri programokat nem tudtuk lebonyolítani a heves záporok miatt. A tornatermünkbe és a művelődési házba kényszerültünk, de csak azért is lelkesen, mozgással töltöttük ezt a péntek délelőttöt.

– Az eredeti terv meghiúsult, Az iskola erős diákja-vetélkedőt szerettük volna lebonyolítani. Ehhez kiváló helyszínt adott volna a minden igényt kielégítő nyilvános fitneszterünk, amit és a szabadtéri sportpályáinkat az iskola előtti parkban találunk. Egy kis ügyességi és erőnléti felmérésre most a tornatermünkben rendeztünk be egy akadálypályát, ami sok izgalmas percet ad a versenyen indulóknak.

A hagyományos röplabdacsata viszont nem maradt el.

– Az iskola diák- és tanárválogatottja mérte össze a tudását. Sajnos az idei diákválogatott még nem volt olyan erős, mint a tavalyi, ezért nem ők győztek… Reméljük, hogy a mostaniak is gyorsan utolérik magukat, és akkor aztán mi is erősen nekifeszülünk, nehogy szégyenben maradjunk.

A hangulatra viszont az eredménytől függetlenül nem lehetett panasz. A termet körbeülő diákok elképesztő hang­erejű kupahangulatot varázsoltak a mérkőzésre.

– Mivel a szabadtéri programjainkat nem tudtuk megvalósítani, ezért egy másik, sok mozgással járót is találtunk a mai délelőttre. A művelődési ház nagytermében előbb az alsósok, majd a felsősök csatlakoztak Czuppon Péter néptánctanár csapatához. Előbb ők mutattak be egy válogatást, aztán mintegy kóstolóként a mi gyerekeink is csatlakozhattak hozzájuk egy rövid időre. Nagyon remélem, hogy tetszett nekik, mert én például szívesen látom, ha a tanulóink a tánccsoportjainkhoz is csatlakoznak, hiszen az is egy komoly, rendezett, fegyelmezett mozgásra szoktató, a gyakorlói számára is szórakoztató tevékenység.