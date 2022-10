Sokféle dologgal foglalkoztak már életük során, de most az érmetervezés tűnik a legerősebb irányzatnak az életükben. A közelmúlt híre, hogy egy különleges emlékérme-sorozatot indított a Magyar Nemzeti Bank a Nemzeti Hauszmann Program eredményeinek bemutatására. "Szent István-terem” megnevezéssel különleges, hatszög alakú színesfém emlékérmét bocsátottak ki, amelyen Endrődy Zoltán iparművész mesterjegye látható, de a tervezésben markáns szerepet vállat felesége, Orsolya is. A beszélgetésből kiderül többek között az is, hogy mi közük van a Vígszínház jelmezeihez, hogyan újítható meg a főzőműsorok enteriőrje, megfér-e egymás mellett a szerelem és a munka, hogy lett Szőke farkas egy sör neve, művészi alkotó tevékenység-e szőnyegszövés, hogyan kerül macifül egy vágódeszkára, és hogy gyűjtik-e az érmét azok, akik tervezik.