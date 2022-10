A számlálóbiztosoknak fel kell mutatniuk a KSH-igazolványukat!

A lakosok szerencsére gyorsan reagáltak, és Murányi Marianna polgármester közösségi oldalán már fel is hívta a figyelmet arra, hogy a jelzések szerint egy öltönyös, mappás férfi és egy nő járja a települést népszámlálás ürügyén.

„Tájékoztatni szeretném önöket, hogy a mi számlálóbiztosaink mindannyian kincsesbányai lakosok, ismerősök lesznek. Kizárólag október 17-től indulhat a személyes megkeresés. Kérem, figyeljenek az idősekre is, és ne engedjenek be idegeneket!” – írta.

Nem árt tisztában lenni azzal, hogy az online kérdőív az interneten október 16-ig tölthető ki. A számlálóbiztosok csak azokat a háztartásokat keresik fel ezt követően – október 17. és november 20. között –, ahol nem éltek ezzel a lehetőséggel. Számlálóbiztosnak bárki jelentkezhetett, beleértve a gyesen, gyeden lévőket, a tanulókat és a nyugdíjasokat is.

A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a számlálóbiztosoknak minden esetben fel kell mutatniuk KSH-igazolványukat, amikor felkeresik az adatszolgáltatásra kijelölt háztartásokat. A felkeresettek kérhetik, hogy a számlálóbiztos igazolja magát személyét azonosító igazolvánnyal is. Az összeíró nevét, illetve az esetleges változást a népszámlálás időszakában működő informá­ciós telefonvonalon, a +36-80/080-143-as telefonszámon is ellenőrizni lehet. Ezen a számon egyébként minden, a mikrocenzussal, illetve a kérdőív kitöltésével kapcsolatos kérdésükre is válaszolnak. A számlálóbiztos egyedül megy, tableten rögzíti az adatokat és valamennyi, a címen életvitelszerűen élőről kitölti a népszámlálási kérdőíveket.

Aki az online kitöltést választja, annak is ajánlatos odafigyelnie, tanácsolja a rendőrség. A kérdőív kitöltéséhez csakis a https://belepes.nepszamlalas2022.hu/ zárt rendszeren keresztül, kizárólag a háztartás címére levélben kézbesített egyedi belépési kóddal tud eljutni. A police.hu oldalon arra is felhívják a figyelmet, hogy az oldalra belépéskor mindenki győződjön meg róla, hogy a weboldal biztonságos, vagyis a weblap címe előtt szerepel a https:// kitétel vagy egy zöld lakat, mellette a „biztonságos” kifejezéssel.

A kérdőív kitöltése közben pedig legyen gyanús mindenkinek, ha például csak az anyagi helyzetére, netán a bankszámlája adataira kérdeznek rá! Ilyenek nem szerepelnek a kérdőívben.

(Forrás: Fejér Megyei Hírlap)