A szakember – aki 21 esztendeig munkálkodott a prevenció, a megelőzés területén – nem csak szakmai szempontból mondható kompetensnek a témában, de magánemberként is, hiszen három gyermeke közül kettő éppen most éli kamaszéveit, így testközelből tapasztalhatja ezeknek a nehéz időknek a hétköznapi történéseit, ráadásul bevallása szerint pályaválasztása mögött is saját krízisének feldolgozása áll.

Előadásának központjában a kamaszkor krízishelyzetei álltak, a hallgatóság soraiban pedig egyaránt ültek felnőttek, akik szülőként, segítőként kapcsolódnak a témához, és az érintett korosztály képviselői is. Mint mondta, ez egy nagyon érzékeny időszak, mert a kamaszok élethelyzete a legnehezebb, hiszen ilyenkor kell elgyászolni a gyermeki énjüket, miközben ekkor kell valahogyan megtalálni a felnőtt mivoltukat is.

Az elmúlt három év egyébként is komoly terhet rótt mindenkire, ami különösen megnehezítette a kamasz korosztály mindennapjait. Olyannyira, hogy egy felmérés szerint a szorongásos, depressziós tünetek ötven százalékkal megnövekedtek. A szakember konkrét megoldási javaslatokat is adott a szülőknek és az érintetteknek, kiemelve a családi kapcsolatok, a napi ritmus megtartásának fontosságát, az örömet adó tevékenységeket, és szorongásoldó módszereket.