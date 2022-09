Először nézzük meg, hogyan is áll hazánk a túlsúly, az elhízás problémájával. Kevesebb zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket és teljes értékű gabonát fogyasztanak a négy és tíz év közötti magyar gyerekek az ajánlottnál, ugyanakkor a szükségesnél több zsírt és sót tartalmaz az étrendjük – állapította meg egy kutatás. A túlsúlyos és elhízott gyerekek aránya továbbra is igen magas, a gyerekek huszonhárom százaléka rendelkezik súlyfelesleggel. Aggasztó, hogy a teljes felnőtt lakosság hatvannégy százaléka túlsúlyos vagy elhízott, két százalékponttal több mint 2021 júliusában, és négy százalékponttal több mint 2019-ben! Mindez különösen nyugtalanító annak tükrében, hogy a túlsúly jelentős kockázati tényező a koronavírusos betegeknél. Meglepetésre a fiatalok körében a legjelentősebb a súlygyarapodás – olvashatjuk a penzcentrum.hu-n.

A házipatika.hu írása szerint a magyar az Európai Unió (EU) negyedik leginkább túlsúlyos nemzete. Az Európai Egészségfelmérés (EHIS) legfrissebb eredményei szerint csupán Málta, Horvátország és Csehország előz meg bennünket. A felmérés eredménye szerint Magyarországon csak az életmódváltás hoz tartós eredményt.

Tartós eredményt viszont „kampányszerű” fogyókúrával nem érhetünk el. A megoldást inkább a hosszú távon is fenntartható életmódváltásban, egészséges életmódban és megfelelő mennyiségű mozgásban találhatjuk meg. Az utóbbi módszert választotta Hosszú János Zoltán. Nézzük a történetét!

– A 2020-as év végén döntöttem úgy, hogy lefogyok. Nagyon kínos volt, hogy olyan kövér voltam, nem éreztem jól magam. De azt akkor nem gondoltam volna, hogy a célomat nem lesz olyan egyszerű elérni.



– Az esetedben nem néhány, esetleg tíz-tizenöt kilóról volt szó, hanem több mint hatvanról. Hogyan kezdted el a fogyókúrádat?

– Először lemondtam a cukros üdítőkről, majd a lisztes ételekről, az édességről, a csipszekről. Minden nap megmondtam az édesanyámnak, hogy mit szeretnék enni. Áttértem a natúr húsokra, a halakra, a levesekre, a salátákra, a zöldségekre, a rizsre, de ezekből is csak mértékkel fogyasztottam. Persze a sport sem maradhatott el, elkezdtem futni minden reggel és este. A szüleim mindenben támogattak, így könnyebb volt. 2021 júniusára, amikor az általános iskolában ballagtam, már harminc kilót leadtam, ekkor nyolc hónapja fogyókúráztam. Volt olyan hónap, amikor nyolc kilót sikerült leadnom.

– Ilyen fiatalon több mint száznegyven kilósnak lenni szó szerint életveszélyes lehet. Neked nem voltak egészségügyi problémáid?

– Dehogynem. Magas vérnyomással küszködtem, és már cukorbeteggyanús voltam. A fogyókúra segített, szerencsére teljesen egészséges vagyok.

– Ekkor még harminckét kilo­gramm hátravolt. Még nagyon sok munkára, kitartásra volt szükséged.

– A diétázást már megszoktam, és gond nélkül tartani tudtam. 2021 júliusában édesapám is csatlakozott hozzám, együtt futottunk, együtt jártunk konditerembe. Rengeteget segített, hogy nem egyedül kellett szenvednem. Sok támogatást kaptam az élményfürdőben található konditerem edzőitől is. 2022 elejére elértem a célomat, leadtam még harminckét kilót, nyolcvan kilogramm lettem. Tizenhárom hónapra volt ehhez szükségem. Egészséges és boldog vagyok. Azért is, mert amit eldöntöttem, a fejembe vettem, meg tudtam valósítani.

– Mondják, hogy az igazi kemény feladat megtartani az elért súlyt, megakadályozni, hogy szép lassan visszamenjenek azok a fránya kilók. Neked ezt hogyan sikerült megvalósítani, mert most kimondottan vékony vagy, sportnyelven szólva keszeg...

– Ma már mindent eszem, de természetesen mértékkel, és minden nap keményen edzek. A futás és a konditerem mellé bejött az ökölvívás. Kovács László a Kolibri edzőteremben nagyon sokat segít nekem, ide hetente háromszor járok.

– Ekkora fogyás esetében felmerül a kérdés, hogy szedtél-e valami szert, nem tiltottra gondolok. Olyanokra, amelyek elősegítik a fogyást, étvágyat csökkentenek...

– Nem. Semmit sem szedtem. Nagyon odafigyeltem az étkezésemre, ez a mai napig így van, és sokat edzettem, ezt sem hagytam abba. Fejben dől el minden. Döntöttem és végrehajtottam. Mindent saját erőből értem el, nem volt szükségem semmilyen csodaszerre, amikben különben sem nagyon hiszek. Csak a fegyelmezett életmód, a rendszeres sportolás, a kitartás az, ami eredményt hoz. Meg lehet csinálni, ezt bebizonyítottam tizenhárom hónap alatt, és azóta is tartom a súlyomat. Azt nem mondom, hogy könnyű volt, a tizenhárom hónap alatt háromszor rosszul is lettem, volt, hogy elájultam. Többször kértünk a gyors fogyás miatt teljes egészségügyi kivizsgálást. Hála istennek, sem a fogyókúrám alatt, sem most nincsen semmilyen egészségügyi problémám.

– Azt tudjuk, hogy a sport kiteszi a mindennapjaidat. De a fogyókúra alatt befejezted az általános iskolát, és továbbtanulsz. Az új osztálytársaid mit szólnak hozzá, hogy egy igazi hőssel tanulnak együtt?

– A Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola tanulója vagyok eladó szakon. Ide már normális súllyal érkeztem, nem tudnak a társaim arról, hogy nem is olyan régen száznegyvenkét kilo­gramm voltam, és én sem beszélek róla. A kövérségem már a múlt. A kereskedelmibe már új emberként érkeztem.