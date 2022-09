Ezek közül a legismertebbek – amelyek a leggyakrabban észlelhetők például az öröm, az elfogadás, a bizalom, negatív oldalról pedig a félelem, harag, szomorúság. Az érzelmek kifejezése és észlelése öröklött adottság, szerepe van a környezethez való alkalmazkodásban és a kommunikációban is – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa. A kutyák és macskák érzelmekkel reagálnak a környezetre, amennyiben egy megszokott „alapállapothoz” képest változás történik. A változás észlelése nyomán egy, a tudattól független testi izgalmi állapot jelentkezik (az embernél is), amely maga az érzelem.

Dr. Jakab Ferenc állatorvos (Beküldött kép)



Érdemes tehát tudatosan szelektálnunk, hogy milyen információkat engedünk be az agyunkba, illetve, hogy mit kezdünk velünk, mert bár az ember képes bizonyos mértékben kontrollálni érzelmeinek kifejezését, attól azok még kifejtik a hatásukat a szervezetben, és például a keletkező hormonális változásokat az állatok akár szaglás útján is érzékelik. Ha bennünk szorongás, félelem van, a kutyánkban is az lesz, ennek eredménye pedig a tartós stressz, majd a testi betegségek lehetnek. Hogy idegeskedünk-e az árak emelkedése miatt, vagy örülünk annak, hogy nálunk nincs háború és mindenünk megvan, ami fontos, csak rajtunk múlik.