Egy könnyed „ház körüli” munkára hívta a gyülekezet tagjait a dunaújvárosi református egyházközség szombaton: a templom kerítésének rendbetételéhez kérték a segítséget, és a hívó szóra érkezett is a sok-sok segítő kéz. Mialatt lecsiszolták, majd lefestették az elemeket az önkéntesek, közben finom ebédet készítettek a csapatnak, bográcsban főzött csülökpörkölttel vendégelték meg őket.

A kerítésfestés része volt annak a nagyszabású folyamatnak, amellyel megújul a templom. Czeglédi Péter református lelkész elmondta, hogy a szombati munkával párhuzamosan teljes belső felújítást végeznek a szakemberek. Egy sokkal világosabb belső teret szeretnének kialakítani, így többek között új vakolást kapnak a falak, villamoshálózatot építenek, a régi klímák helyett új berendezéseket telepítenek, és a belső faburkolat is megújul. Az utcafront felőli üvegfal ablakait is kicserélik (konzollal együtt). Mindezt közegyházi forrásból tudják megvalósítani. Emellett olyan kisebb környezetszépítő munkákat is végeznek, mint a parkosítás és a játszótér felújítása.