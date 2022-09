A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2014. szeptember 27-én nyitotta meg a dunaújvárosi játszóterét a „Játszva megelőzni” program segítségével az Október 23. téren. Szombaton a szolgálat születésnapi bulit tartott a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt. A gazdag program délután két órakor kezdődött, és még az idő is megfelelő volt egy kis ünneplésre.

A résztvevők igen aktívak voltak, a játékokat végig kihasználták a gyerekek, a szülők pedig a jótékonyságban álltak az élen. Ugyanis, ahol jótékonysági tombolát lehetett vásárolni, ott egész délután hosszú sor állt.

A csillámtetkónál állatfigurákat varázsoltak a rendezők a picik karjaira. Az egyik esetben, amikor a sablont lehúzták egy kis lányról, az elsírta magát – úgy érezte fájt neki –, de amikor meglátta a csillogó, gyönyörű kis cicát, már nevetésre állt a szája.

Nagyon sokan rajzoltak a születésnap alkalmából, a kész műveket azon nyomban ki is állították. A hangszerek, a fuvola, xilofon, a fémdobozokból készült dobok – a fiúk ütötték-vágták – is alaposan felkeltették a gyerekek érdeklődését. Volt még hajfonás, görkorcsolya-verseny, ugrálóvár, születésnapi kvízjáték is.

És ha már az írásunk elején a jótékonyságot említettük, nem feledkezhetünk el a sok segítségről, amit kaptak az üzletektől, magánszemélyektől a máltaiak. A Duna Plazmát érdemes külön megemlíteni, az ajándékcsomagjaik mellett felajánlották, hogy októberben minden plazmaadó után ezer forinttal járulnak hozzá a játszótér fejlesztéséhez.