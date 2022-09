Az évnyitók után a mindig mosolygós oktató foglalkozásai is elkezdődtek a különböző intézményekben, köztük a Fejér megyében is, a méltán híres Petőfi Sándor Gimnáziumban is.

Mik az első tapasztalatok a sárbogárdi általános iskolában?

– Immáron 9 éve várom a kikapcsolódni vágyókat kora este. Azt kell, hogy mondjam, eddig változó a létszám: a tanév elején sok a lelkes kis gimis, de újra kezdő vendégek is visszatérnek az órákra. Ahogy minden új évben, szeptemberben is sokan kezdenek „ új életet”. A nyaralás alatt előfordul, hogy felcsúszott pár kiló, amitől szívesen megszabadulnának, vagy csak szeretnének újra mozogni, kikapcsolódni. Az óráimon minden korosztály megfordul a 3 évestől egészen a 70 évesig. Folyamatosan lehet csatlakozni az órákhoz kortól, nemtől függetlenül.

Elégedett mosoly az arcokon. A zumba, a mozgás összehozza az embereket.

Sajnos az elmúlt években nem volt olyan tanévkezdés, amikor ne lett volna valami félsz a tanévvel kapcsolatban. Te hogyan éled ezt meg szülőként és oktatóként egyaránt?

– Az elmúlt évek nyomása mindenkit megviselt. Sok mindent kellett újra gondolni, újra tervezni. Az online oktatás nagyon nehéz volt a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt. Természetesen ennek az időszaknak is megvolt a maga varázsa, és nehézsége. Kicsit lelassult az élet, több időt tölthettünk együtt a gyerekekkel, ami tényleg mesés volt, de ugyanakkor nagy kihívás elé állított bennünket. Nekünk szülőknek kellett betölteni a tanítónéni szerepét, ami azért nem mindig volt egyszerű. Az energiaválság miatt rebesgetnek ugyan több mindent, újra szóba került az online oktatás, „szén szünet”, de egyelőre igyekszem nem pánikolni. Úgy érzem az elmúlt időszak megtanított bennünket arra, hogy próbáljunk lehetőségeinkhez mérten rugalmasan alkalmazkodni a körülményeinkhez. Abban bízom, hogy sikerül olyan megoldást találni, ami mindenki számára megfelelő lesz.

Mit tapasztalsz, mi az általános közhangulat a sárbogárdi iskolában? Te személy szerint mivel próbálod feledtetni a diákokkal a kis szomorúságot?

– Az iskolákban, de általában mindenhol azt tapasztalom, hogy nagyon feszültek az emberek és sajnos a gyerekek is. Edzőként az én legfontosabb feladatom, hogy inspiráljam és feltöltsem a vendégeimet. Mindennél jobban szeretném, hogy azt az egy órát, amit velem töltenek, gondtalanul, felhőtlenül élveznék és mosolyogva , feltöltődve térnének haza. Igyekszem az órákat úgy összeállítani, hogy teljes kikapcsolódást nyújtsanak. A zumba egy csodálatos mozgásforma, mert teljes kikapcsolódást nyújt. Ha csak egy kis időre is, de elszállnak a gondok a problémák. A résztvevők feldobódnak és észre sem veszik, hogy edzenek. Javítja a koordinációs képességet, növeli az állóképességet, tonizálja a testet, javítja a testtartást.

