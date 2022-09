Újabb szép sikerről, összességében több mint tíz tonna búza felajánlásáról adhatott számot az adományozó ünnepségen Vendégh Edit.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Tolna megyei szervezetének elnöke Szekszárdon, a Garay Élménypincében tartott rendezvényen köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program az eddigi tizenkét évben kivételes pályát futhatott be.

Csike György, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) Tolna megyei elnöke méltató beszédében arra mutatott rá, hogy ezen program révén egyesül a magyar gazdatársadalom. Rittlinger József, a MAGOSZ elnökségi tagja, egyúttal a Magyarok Kenyere Alapítvány kuratóriumi elnöke a történeti áttekintés, a kezdetekre való visszaemlékezés mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy immár nemcsak búza-, hanem pénzadomány is érkezik szervezetek és magánszemélyek által.

Dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára a malmoktól kezdve a fuvarozókon keresztül a kamarai munkatársakig sorra vette a segítőket, egyúttal érzékeltetve azt, hogy a kezdeti néhány személyhez képest manapság már több százan munkálkodnak a program javára. Az ugyancsak jelen lévő Zsikó Zoltán, a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program Tolna megyei nagykövete, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke énekhangjával emelte az esemény fényét, amikor záráskor a résztvevők elénekelték a Himnuszt.

Tolna megyében négy gyűjtőpont fogadta 72 magánszemély és tizenegy cég adományát. A több mint 10 tonna gabonából a GOF Hungary Kft. által Dunaföldváron működtetett malom 7500 kilo­gramm lisztet őrölt. A segítséget Vendégh Edit emléklappal köszönte meg, az elismerést Lengyel Tamás malomigazgató vette át.

Ugyancsak emléklapot kapott hosszú évekre visszatekintő, értékes segítsége okán Csike György. A kenyér idén a Máltai Szeretetszolgálat Tolna megyei csoportjai révén jut el a rászoruló családok asztalára. Hesz Zoltánné, a szekszárdi csoport elnöke a beszédében megjegyezte, hogy ez az adomány sok szűkölködő számára valóban az életet jelenti – írta társlapunk online kiadása a teol.hu portál.