– A szilva a csonthéjas gyümölcsök közé tartozik, amelynek igen változatos a felhasználási köre, és sok fajtáját ismerjük – hívta fel a figyelmet Jókai Eszter, őstermelő. Elmondta, a legkeresettebb fajták a Stanley, a Bluefre, a Besztercei, a Cacanska Lepotica és a Cacanska Rodna. Az idei termés a korai fagyok ellenére kiváló, a terméshozam akár negyven kilogramm is lehet egy-egy fánál.

– Az érett gyümölcsök betakarítása nyár végén kezdődik meg, és az ültetést nem sokkal később, ősszel végezzük egészen a nagy fagyok beálltáig. A konténeres növények ültetését én személy szerint nem ajánlom, a szabadgyökerű csemetéknek sokkal nagyobb esélye van arra, hogy megeredjenek.

A szilva ültetése ugyanúgy történik, mint más gyümölcsfák esetében. Fontos, hogy napfényes helyre kerüljön, lehetőleg a későbbi méretet belekalkulálva elég messze legyen más növényektől, kerítéstől vagy a ház falától. A megfelelő elhelyezés után fontos, hogy a facsemete megfelelő mennyiségű vizet kapjon.

– Az ültetés után fajtánként változó, hogy milyen szerrel kell elvégezni a fa permetezését, illetve később szükséges a növény visszametszése. Az első termésre körülbelül az ültetést követő harmadik évben számíthatunk.

A gyümölcs felhasználási köre széles, magas rost- és szorbit tartalma miatt például kiválóan támogatja az anyagcserét. Sok benne az ásványianyag, A-, B- és C- vitaminban gazdag. Diétázóknak nem ajánlott magas cukor- és kalóriatartalma miatt. Ellenben a fogyókúrázóknak jól jöhet magas ásványianyag tartalma miatt, ugyanis kis mennyiségben is laktató hatású, egy főétkezés is kiváltható vele.

Mennyei finomságok készülnek belőle

A kékes, lilás színű gyümölcs kultikus jelentőségű hazánkban. Településeink nevében sem véletlenül található meg a zamatos finomság, úgy mint Szilvásvárad vagy Szilvásszentmárton esetében. Pite, lekvár és pálinka egyaránt készülhet belőle.

– A legegyszerűbben elkészíthető szilvalekvár receptjére pár éve bukkantam rá – mondta el K. Julianna, szakácsnő, majd hozzátette: nagyban megkönnyíti a háziasszonyok életét, mivel egyszerűen megmossuk a gyümölcsöt, kettévágjuk, kimagozzuk és egy ecettel kikent tepsibe rendezzük a gyümölcsöket, majd megcukrozzuk.

Az előmelegített sütőben alufóliával lefedve két-három órán át lefedve sütjük, majd fahéjjal szórjuk meg és körülbelül még két órán át sütjük, amíg sűrűvé válik. Az elkészült lekvárt üvegbe szedjük, és meg is vagyunk.