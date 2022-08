Mit tagadjam, a csalamádé készítésének szándékával nézelődtem a piacon. E munka bőven ráérne akár szeptember közepéig is, de ha az ember szatyornyi hagymát és vödörnyi paprikát kap a kertes barátaitól, akkor megfontolja, hogy jó áron vegyen pár fej káposztát meg némi uborkát hozzá. Mert, ismerhetnek már annyira, szívem szakadna meg, ha pocsékba menne az ajándék.

Első látásra mit sem változtak az árak múlt hét óta: a krumpli ára 250 forinttól 400-ig sorol, a hagymáé 300-350 körüli. A tök azonban – ami tavaly ilyenkor 200 volt kilónként – 500-ba kerül, ugyanígy a cukkinit is dupla áron vehetjük meg idén: 550 forintért árulják. Sárgarépa csomója 350-ért, a zöldség pedig 500-ért kapható. A paprikát sokféle fajtában és minőségben kínálják: lecsónak való 490-ért van, a tölteni való kilója 600-700 forint, a kápia és paradicsompaprika pedig 800 és 1000 forintos árú. Paradicsomot szintén bő választékban látni: a koktélparadicsomtól az ökörszíven át a datolyaparadicsomig, s ezzel nem is teljes a felsorolás. Az ára ennek megfelelően alakul, a legolcsóbbat 300-ért, a legdrágábbat pedig 1900 forintért kapjuk kilónként. A zöldbab stabilan 1200 forintba kerül, és a fejteni való babot is ennyiért adták. Fejes káposztát 550-ért láttam, úgyhogy inkább az áruházit veszem, jó kemény, gyalulni való fejeket árulnak kilónként 450 forintért. Az idei kelkáposzta – ahogy képünkön is látható – 750 forintba kerül, bizony meggondolja a háziasszony, olcsó étel-e még a kelfőzelék fasírttal. A kovászolni, savanyítani való uborka kilója általában 650 forint, kígyóuborkát szintén 650-ért vehetünk, s ami meglepetésszámba megy, hogy salátának valót csupán két helyen árultak, kilóját 350, illetve 650 forintért.

A gyümölcsöket is megszemléltem, s láttam, a szilvalekvár eltevésével még várhatunk, most 450-től 650-ig sorolt az ára. A sárgadinnye kifutóban, kilóját 400-450 forintos „szezonvégi” áron adták. A görögdinnye 290-300 forint kilónként, úgy tűnik, idén ennyire állt be az ára. A csemegekukorica változatlanul 200 forint csövenként, a kicsike, fonnyadt portékát adják akciósan 150-ért. Őszibarackból nagyon szép a választék, s olyan az ára is, 600 forintnál olcsóbban nem árulják, de a szebbet 800-1000 forintért kínálják. Dzsemnek való? Na, azzal is várunk.