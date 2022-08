Pedig ott volt mindig a polcon. Nem is értettem ezt a nagy rajongást, hiszen a „nagy magyar írónő” teljesen más világból érkezett és írt, mint az én Somogyországból elszármazott édesanyám. Mégis. Ha szűkös világ volt, akkor is megérkezett hozzánk a legújabb Szabó Magda-kötet. Másfél évtizeden át anyukám próbálkozott: csak egy regény, és mindent értesz... Persze, bólintottam, de jöttek a hazai és külhoni fantasztikus kortársak, és a padlásra került például az Ókút is. Hosszabb kirándulásaim alatt leltem rá most hangoskönyv formájában a Régimódi történetre. Már kezdem érteni a panelban (is) felhalmozott Szabó Magda-összes rejtélyét.