„Aki hozzám jön, nem utasítom el” – ezzel a címmel hirdettek háromnapos lelkigyakorlatot, amely sok szempontból életformáló volt. A Szentírás-ismeretben (is) bámulatos karizmával megáldott, 18 éve szentelt, jelenleg Ruandában szolgáló atya tanításai, buzdításai arról tanúskodtak: szentségimádással, böjttel, imádsággal, rendszeres szentségekhez járulással, a szentek életének ismeretével valóban kiteljesedhet az életünk. Szent Jeromos mondására is emlékeztetett, miszerint, aki nem ismeri Isten Igéjét, nem ismeri az Istent.

Anthony Parankimalil atya: aki fél, nem tökéletes a szeretetben… Fotó: LS

– Az a kötelességetek, hogy higgyetek! Az imádság fontosabb, mint a munka – buzdított. – Az imádság az Úr lába előtti leborulás. Jöjjetek a lábam elé, kéri Krisztus, s ha így tesztek, akkor Kaposvár áldott lesz az Úr előtt! Amíg pedig Isten előtt ültök, addig az Úr tevékenykedik életetekben. Akik munkamániásak, stresszben élnek, aggodalmaskodnak, tele vannak félelemmel. Ezer veszélyes praktika veszi körül őket, a gonosz lelkek pedig zűrzavart keltenek. Ezért inkább lelketek táplálásáért fáradozzatok! Térdeljetek az oltáriszentség elé, és meggyógyultok!

Anthony atya tapasztalata szerint olyan világban élünk, ahol a rossz a jó, és a jó a rossz. A sátán a világosság angyalának tetteti magát, és jónak tűnő dolgokat hoz elénk. Mint a reikit, a jógát, a különféle ezoterikus tanokat, pedig a New Age praktikái nem Istentől valók.



– Ezek az okkult tanok azt sugallják: te vagy mindennek az ura, a te erőddel meg tudod menteni magadat. A tested mindennél fontosabb, a fizikai fitnesz uralja életedet, ezért a lelked edzése helyett a tested edzésével vagy elfoglalva, pedig a Szentléleknek is utat kellene engedned az életedben, hiszen annyira szeret benneteket. A templomi boltívre az van írva: Ego sum via veritas et vita, azaz: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet – ezt egyedül a történelemben Jézus Krisztus mondta magáról. Én csak katona vagyok, s a „Parancsnokomnak” szeretnék engedelmeskedni, aki igazi utat, igazságot és életet kínál mindannyiunknak a törvényei által, amelyek az ő szeretetéből erednek. Itt, Magyarországon is, ahol Szent István királynak köszönhetitek kereszténységeteket. István király szent életet élt, és ez a szentség megmaradt, átszállt ránk is. Hazátoknak példaértékű a katolikus öröksége. Sok helyen megfordultam Európában, mert Rómában tanultam, s most, hogy először közétek jöttem, azt tapasztalom: Magyarország Mária szemében is nagyon kedves, de az imaélet sajnos megkopott. Ezt jó, ha tudjátok…



Anthony atya tanításaiban hangosan ismételtette a résztvevőkkel a kivetített szentírási igerészeket, mert úgy véli: Isten a Biblia olvasásával átformálja életünket. A Szentírás igéi, miként a magok, hullanak a lelkünkbe, és ha ott jó talajra találnak, akkor gyümölcsöt teremnek. Isten a Biblia olvasásával formálhatja át leginkább életünket, gondolkodásunkat. Emellett számos személyes vallomást, megtéréstörténetet, csodás gyógyulást osztott meg hallgatóságával, azt nyomatékosítva: Isten sohasem vádlóként, hanem gondoskodó Atyaként, gyógyítóként van jelen az életünkben. Csak annyit mond: szeretlek úgy, ahogy vagy, s áldása tetten érhető a szegények között, a szenvedésben is, hiszen a szenvedésnek is van értelme, tanító és közbenjáró ereje.

A szerzetes arra is utalt egyik tanításában: a bűn megbetegítheti az embert. Nem véletlenül kell(ene) a tízparancsolat szerint élnünk; jóllehet: kegyelem szükséges a bűn legyőzéséhez. Az sem véletlen, hogy az emberek egy része szomorúan tér be Isten házába. Miért? Azért, mert megbántódtak, csalódtak, hiszen azok a személyek – gyakran családtagok –, akiknek sokat segítettünk, akiket szeretünk, széttörték a szívünket. Úgy érezzük, ezért rendült meg bennünk az irántuk érzett bizalom, pedig csak a keresztség szentségének az erejéről feledkeztünk meg. A keresztény szó azt jelenti: meggyökeresedni Krisztusban, teret engedve a Szentléleknek is.



– Ha olvasnánk a Bibliát, akkor tudnánk: tele van ígéretekkel, és Isten nem személyválogató. A Szentírás 8500 ígéretet tartalmaz – mondta Anthony atya. – Isten mindig megtartja a szavát. Valamennyi ígéret nekünk szól, s neki semmi sem lehetetlen. Ha bizalommal fordulunk hozzá, képes gyermeket adni a gyermekteleneknek, képes meg­gyógyítani a betegeket. Isten igéjét hordozva szívükben, a fiatalok is képesek megőrizni házasság előtti tisztaságukat, házasként pedig a hűséget férjükhöz, feleségükhöz. A válást gyűlöli az Úr; megtöri a gyerekeket is, az identitásválság a széttört családból ered…

Szó esett egyebek mellett a család egységéről, hiszen ha elpusztítjuk a családot, akkor a társadalmat pusztítjuk el. A házasság misztérium, amely során Isten csodás ajándéka vár ránk, jóllehet: kell hozzá mártíromság is. Olykor fel kell adni vágyainkat, ötleteinket, és a család érdekében le kell mondanunk korábban számunkra oly fontos szokásokról. De semmi sem lehetetlen. Ahhoz, hogy működőképes legyen a házasság, alázatra van a legnagyobb szükség.

Anthony Parankimalil atya elmondta: egyszer VI. Pál pápától megkérdezték, hogy a férfi és nő közül melyik a fontosabb. A Biblia szerint a család feje a férj, akkor a feleség a lába? – faggatták. A pápa ezt válaszolta: nem a lába, hanem a szíve, és szív nélkül egyetlen család sem működhet.

Eperjes Károly is részt vett a lelkigyakorlaton Fotó: LS



Eperjes is töltekezett a családjával - A jelentős érdeklődés mellett zajló, a kaposvári Stagl Bernadett kitartó szervezőmunkájának eredményeként létrejött gyógyító lelkigyakorlaton számos hívő tett tanúságot arról, hogy fájdalmai enyhültek vagy megszűntek. A zenei szolgálatot Hőgye Emőke vállalta férjével és fiával. Az atya tanítását Fogarasi Norbert fordította angolról magyarra. Eperjes Károly Kossuth-díjas színész-rendező feleségével és lányával vett részt a lelkigyakorlaton, amelyet minden eddiginél kiemelkedőbbnek tartott. Könnyek között adott hálát azért, hogy családjával itt lehet. Háromszor volt covidos, s bevallotta: jelentősen csökkent az erőnléte, már-már szereptanulási problémái adódtak, de szerencsére Isten kegyelméből úgy érzi: feltöltődve várhatja az új színházi évadot, valamint a MATE Kaposvári Campusán való tanítást.