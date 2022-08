Több frontról érkezett a segítség, amit gondosan válogatva helyeztek ki a központban. Egyrészt sok magánszemélytől kaptak felajánlásokat, zömében újszerű, jó állapotban lévő iskolatáskákat. A Hankook Tire Magyarország Kft. rendszeres adományozója a szervezetnek. A vállalat ezúttal 200 ezer forinttal járult hozzá ehhez az akcióhoz, amiből a családsegítő munkatársai vásároltak a többi között íróeszközöket, füzeteket, festékkészleteket: harminc alsós és harminc felsős diáknak elegendő mennyiségben. Aztán ugyancsak iskolai eszközöket ajánlott fel a Duna Plazma is, mintegy harminc csomagra valónyit. A Római városrészi Adománykuckó rengeteg adománnyal, iskolai felszereléssel, ünneplőruhákkal, készségfejlesztő és logikai játékokkal járult hozzá az akcióhoz, és (a Duna Plazma munkatársaihoz hasonlóan) a kuckó önkéntesei részt is vettek a Játékfesztiválon Barta Endre alpolgármesterrel. Visszatérő támogató még például a drogambulancia és a rendőrség is, ezeknek a munkatársai ugyancsak játékkal, prevencióval szolgáltak a program során.

Árgyelán Anikó elmondta, az adomány átadását egy játék köré építették: minden ifjú vendégük egy kis füzetkét kapott az érkezéskor, benne egy mesével, a hátoldalán pedig egy pecsétgyűjtővel. Az udvaron több állomást alakítottak ki, és ha sikeresen teljesítették a feladatokat, járt a pont a füzetbe, a végén pedig eljuthattak az ajándékokig. A családsegítő kolléga azt is hozzátette, ilyenkor nem minden adomány fogy el, ezáltal tartalékolhatnak a tanév kezdetére is, amikor menet közben derül ki, hogy még mire lenne szüksége a gyermeknek az iskolába.

A dunaföldvári Gamila tánccsoport is fellépett a programon, a szekszárdi Csigabiga Alapítvány pedig egy terápiás kutyával és pónival érkezett a rendezvényre.