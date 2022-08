Magyarországon nagyon sok gyógynövény megterem, még termeszteni sem kell őket, ilyen például a kamilla, a vadrózsa, a bodza, a hárs.

Gyógynövényt, vadgyümölcsöt kereskedelmi célra gyűjteni csak engedéllyel szabad, amit az erdő vagy terület kezelőjétől, tulajdonosától kell kérni.

Ellenőrzéskor a forgalmazónak igazolnia kell a tétel eredetét számlával, felvásárlási jeggyel vagy fuvarlevéllel, ha saját maga által gyűjtött terméket árul, akkor a gyűjtési engedélyt is be kell mutatnia.

A termék jelölése a nyomonkövethetőség fontos része, hiszen a tétel csak így azonosítható. A címkén fel kell tüntetni a gyűjtő vagy forgalmazó nevét és címét, a származási országot és a csomagolás dátumát (mint tételazonosítót). A tételazonosítónak a kísérő dokumentumokon (számla, fuvarlevél) is szerepelnie kell. Csomagolt termék esetében minden csomagot fel kell címkézni.