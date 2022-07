Idén is a Szalki-sziget ad otthont a Parázs Varázs rendezvénynek augusztus 20-án. A színes programsorral és kiváló hangulattal csalogató ünnepi kavalkádra már elindult az asztalfoglalás. A részletes programokról és az asztalfoglalás menetéről itt tájékozódhatnak: www.parazsvarazs.com.

Az évek során országos hírű lett a dunaújvárosi buli

Az esemény méltán népszerű a városlakók körében – a szervezők a tavalyi évhez hasonlóan idén is összevonják az augusztus 20-ai államalapítás ünnepével. De azt is elmondhatjuk, hogy a hosszú évek során nemcsak Dunaújváros egyik, hanem a legnépszerűbb családi, baráti programja a Parázs Varázs, hanem országos hírűvé vált az évek során. Elég csak annyit megemlíteni, hogy évek óta Miskolcról, Vecséről és Esztergomból is érkeznek visszatérő vendégek.

Programokból az idén sem lesz hiány, hiszen a városi piknik lézershow-val, koncertekkel, utánozhatatlan ízélményekkel, gyerek- és felnőttprogramokkal, sportolási lehetőségekkel, valamint tűzijátékkal várja majd a látogatókat. Ezzel együtt elkezdődött az asztalfoglalás is, amely bár nem kötelező, az élmény teljességéhez erősen ajánlott: www.parazsvarazs.com.

Három csomagból lehet választani: 6990 forintért alap (egy asztal, két pad), 8990 forintért bővített (egy asztal, két pad, 2,5 kg faszén + gyújtós), 11 990 forintért pedig all-in (egy asztal, két pad, 2,5 kg faszén + gyújtós + hat darab dobozos sör).