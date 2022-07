Az országos tiszti főorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, a Nemzeti Nép­egészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve július 20-án (szerda) 0 órától július 23-án (szombat) 24 óráig az ország egész területére harmadfokú hőségriasztást ad ki. (Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot.)

Mire figyeljünk?

Ezekben a napokban nemcsak a krónikus betegségben szenvedőknek, hanem az egészséges embereknek is oda kell figyelniük mindennapi tevékenységükre, mert tudjuk, hamar megtörténik a baj.

A főtéren párakapu biztosít egy kis felfrissülést Forrás: Szabone Zsedrovits Eniko



Korábban Szulik Éva, a dunaújvárosi 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet orvosa, a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesületének elnöke hívta fel lapunkon keresztül a figyelmet arra, hogy mi az, amire nagyon oda kell figyelni ezekben a napokban.

A háziorvos elmondta, forróság idején a nagy és gyors hőingadozások, például légkondicionált helyiségből a déli napsütésbe történő kilépéskor, fokozott terhelést rónak a szívre és a keringési rendszerre, a beteg szervezet nehezebben alkalmazkodik az ilyen jellegű szélsőségekhez. A fokozott izzadás gyors folyadékvesztéshez, kiszáradáshoz vezet. Emellett jelentős ásványianyag-veszteség is bekövetkezhet, amely növeli a szívritmuszavarok kialakulásának kockázatát. A koffein- és alkoholtartalmú italokat kerülni kell! Óvakodjunk a hirtelen mozdulatoktól (gyors felülés, felállás), ami nagyobb vérnyomásesést, ezáltal szédülést, akár ájulást okozhat!

Ételbiztonság, és a bőrünk védelme - A globális felmelegedés következményeként kialakuló hőmérséklet-emelkedés miatt megnövekszik az élelmiszer-fogyasztással kapcsolatos élelmiszer-biztonsági veszélyek jelentősége. Nyáron – különösen hőségriadó idején – fokozottan kell ügyelni az élelmiszer-higiéniai szabályok betartására és a személyes higiéniára. Tudatosságra van szükség a bevásárlás, az élelmiszerek szállítása, tárolása és feldolgozása, a maradékok tárolása és újrafeldolgozása során. A nyári hónapokban különös gondot kell fordítani a bőr védelmére is, mivel a napégés hosszú távú szövődményeként bőrdaganatok alakulhatnak ki. Fontos tudni, hogy az UV-sugárzás hosszú távon károsíthatja a bőr szerkezetét, és fokozza a melanoma kialakulásának kockázatát. Szabadtéri programok vagy szabadvízi fürdőzés előtt az Országos Meteorológiai Szolgálat előjelzése alapján célszerű tájékozódni az UV-sugárzás várható mértékéről (UV-index öttől már erős). (Forrás: egeszsegvonal.hu.)

A fizikai aktivitást a reggeli vagy esti hűvösebb napszakokra időzítsük, és iktassunk be rendszeres pihenést a napi tevékenységek elvégzése közben is, hogy a szervezet megfelelően regenerálódjon! Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt sem, hogy sose hagyjunk gyermeket, állatot tűző napon parkoló autóban, ilyen időben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet az autó belső hőmérséklete.

Napszúrás ellen Fotó: MW

A vízparton is

Aki csak teheti, a kánikula idején fürdőzni megy. Mi tagadás, ennél jobb megoldást nem is nagyon lehetne ajánlani. Viszont ilyenkor is óvatosságra intenek minden strandolót. Nagy hőségben 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk az erős napsütésben. A déli órákban kerüljük a napozást, és hűtsük le magunkat, mielőtt a vízbe mennének, illetve semmiképpen ne ugorjunk a vízbe felhevült testtel.

Vörös kód

A harmadfokú hőségriadó mellett, pontosabban ezzel egyidejűleg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján a szociálpolitikáért felelős minisztérium július 21-én (csütörtökön) 8 órától egészen július 25-én (hétfőn) 20 óráig országosan kiadta a vörös kódot – erről már Németh Józsefné, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány munkatársa tájékoztatta lapunkat. Ez a szervezet végzi városunkban a hajléktalanellátási feladatokat, két helyszínen is, a Papírgyári úti szállón és a Kandó Kálmán téri centrumban. A vörös kódot a rendkívüli meleg, illetve a rendkívüli hideg időjáráskor rendelhetik el, ami tulajdonképpen egy krízisellátást jelent. Németh Józsefné azt is vázolta, hogy a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány a vörös kód ideje alatt az ilyenkor alkalmazandó eljárásrend alapján jár el, illetve a regionális diszpécserszolgálattal továbbra is szorosan együttműködik a hajléktalanok ellátásának érdekében.

Figyelik a hajléktalanok egészségi állapotát is Fotó: Nagy Zoltán



– Az Utcai Szociális Szolgálat és a hajléktalanellátó szociális intézményeink a vörös kód ideje alatt is a megszokott rend szerint, és teljeskörűen nyújtják szolgáltatásaikat. Emellett a szociális ellátást nyújtók minden szolgáltatási formában fokozott figyelemmel követik az ellátottak egészségi állapotát. A szolgáltatásokat igénybe vevőket folyamatosan tájékoztatjuk a legmagasabb, azaz harmadfokú hőségriadó alatti egészségügyi kockázati tényezőkről és az egészség megóvása érdekében szükséges teendőkről – tette hozzá Németh Józsefné.



Teljes kapacitással termelnek a kutak - Volt már arra precedens, hogy a nagy hőség, az alacsony víz- állás miatt bizonyos korlátozásokat vezetnek be ideiglenesen, például a kerti locsolásra vonatkozóan. Városunkban a Mezőföldvíz Kft. látja el a vízszolgáltatási feladatokat. A cég kommunikációs tanácsadója, Herpai Attila lapunk érdeklődésére elmondta, hogy nem terveznek semmilyen korlátozást a hőségriadó és a kánikula kapcsán (sem Dunaújvárosban, sem a körzetükhöz tartozó települések bármelyikén is). Kiemelte, hogy a kutak teljes kapacitással termelnek, a tározók feltöltöttek, és bár alacsony a Duna vízállása, de ez nem jelent semmilyen fenn­akadást a szolgáltatásban, nincs szükség korlátozó intézkedésekre. Ettől függetlenül a szolgáltató az észszerű vízhasználatra inti a fogyasztókat, hogy ne használják meggondolatlanul, feleslegesen a vizet. A Mezőföldvíz egyébként a kánikulára való tekintettel vízosztást is szervez Pakson, hogy ezzel is kedveskedjen a lakosságnak.