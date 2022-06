A nézők már hét óra körül gyülekeztek az iskola udvarán felszerelkezve egy jó kis szombat esti kertmozizáshoz. Voltak olyanok, akik saját, kényelmes horgászszékkel jelentek meg, s olyanok is akik plédet hoztak és arra heveredtek le. A családok, párok, baráti társaságok türelmesen várták a filmkezdést, közben a kosarakból előkerültek az inni-ennivalók, hogy filmnézés közben legyen mit ropogtatni, vagy inni ebben a nagy melegben.

A nézőközönség nagy része fiatalokból állt, de ott voltak a nyugdíjasklub tagjai is a nézők között. Ez is bizonyítja, hogy jól sikerült a film kiválasztása – minden generációt érdekelt.

Tudunk olyan nézőről is, aki Dunavecséről jött át Nagyve­nyimre a különleges moziélmény kedvéért.

A PikNik mozi szervezőinek nem lehet okuk a panaszra, mert az iskola udvara – amely nézőtérként szolgált –, a vászon előtti része nagyrészt megtelt. Az ingyenes mozizást az önkormányzat finanszírozta – tudhattuk meg Mogyorós Máriától, a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjétől.



Gyülekeznek a nézők a Mamma Mia! című filmre