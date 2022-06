„Én igazából nem is tudtam erről az egészről, egyszer csak kaptam egy telefont, hogy gratulálnak, ugyanis az üzlet bekerült a 100 legjobb vállalkozás közé” – árulta el Szilveszter János, a Best Barber üzemeltetője. Az elismerés rangját pedig csak növeli, hogy a fogyasztói visszajelzések alapján állítottak fel rangsort az internetes oldal üzemeltetői.

„Azzal együtt, hogy nem tudtam erről a díjról, mindenképpen jólesett az elismerés. Ez mutatja, hogy jól végezzük a dolgunkat, és van értelme annak, amit csinálunk” – folytatta az üzlet tulajdonosa.

A rangsort a Top 100 of Hungary internetes oldal a fogyasztók visszajelzései alapján állítja fel. Ez a szabályzat szerint elégedettségi és népszerűségi mutatók figyelembevételével történik. Az elégedettségi indexet az összes internetes portál értékelésének súlyozott átlagaként számítják ki. A népszerűségi index az adott vállalatra vonatkozó értékelések számát jelenti az adott iparágban.

Bár az elismerés mellé egy emlékplakett is járt, Szilveszter János szerint a legnagyobb dicséretet mégiscsak a vendégek pozitív visszajelzései jelentik. „Ez egy nagyon szép gesztus volt a verseny szervezőitől, de eltekintettem az emlékplakettől, nem éreztem szükségét. A legfontosabb, hogy a vendégeink elégedettek velünk, és az általunk nyújtott szolgáltatással. Kicsit olyanok vagyunk, mint a népmese, hogy szájról szájra megy a jó hírünk.”

Az üzletben egyébként szigorú szabályok vannak. Igyekeznek minél előbb fogadni a vendégeket, nem többnapos vagy akár hetes várakozási idővel dolgozni. Emellett a jó modor és az egységes öltözék is alapvető elvárás a szakembereknél. Ha pedig ezekhez a külsőségekhez párosul a szakmaiság is – a látogatók visszajelzései szerint efelől nem lehet kétség – aligha meglepő az, hogy az üzletnek helye van a 100 legjobb hazai Barber shop között.