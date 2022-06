Adony/Agárd Pénteken délután érkeztek meg a vendégek az adonyi Bárka Vendégházba, ahol a Duna-menti Szent Orbán Borrend nagymestere, Schmidt Attila és a borrend vezetői fogadták a vendégeket. A hajósi Szent Orbán Borlovagrend, az erdélyi Nagykároly Környéke Szent Borlovagrend, a felvidéki ógyallai Szent Orbán Borlovagrend és a délvidéki horgosi Szent Orbán Borlovagrend érkezett Adonyba. (Összesen negyvenen vettek részt az eseményeken.)

Séta a Csóbor pincészet felé az Agárdi Pálinkafőzdéből

Először Schmidt Attila, majd Ronyecz Péter, Adony polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Ezután mindegyik borrend nagymestere (Kovács Róbert Hajós, Kovács János Ógyalla, Sütő Imre elnök Nagykároly, Bacskulin István Horgas) megköszönte azt, hogy itt lehetnek, és ajándékokat adtak át az adonyiaknak.

A búcsúest Pletser Lajos pincéjében volt. Középen (állva) a házigazda

Az első napon egy kellemetlen téma is szóba került, mégpedig az, hogy a nagykárolyiak kettéváltak, méghozzá úgy, hogy a tagság kilencvenkilenc százaléka új borrendet alapított, magára maradt az addigi nagymester, Benze István. Az új rend elnöke, Sütő Imre elmondta, nem tudtak már együttműködni a korábbi nagymesterrel, aki a régi borrendet egyedül viszi tovább. Ezzel kapcsolatban Kovács Róbert, a hajósiak nagymestere, aki egyben a Magyarországi Borrendek Szövetségének egyik alelnöke, elmondta, egyszemélyes borrend nem létezik, ezért a régi borrendet felfüggesztettek, az újat pedig egyhangú szavazással bevették a szövetségbe.

Ezután egy nagyon finom vacsora várt a résztvevőkre, és éjfélig egy kötetlen beszélgetés, borozgatással egybe kötve.

Másnap a társaság Agárd felé vette az irányt, ahol az Agárdi Pálinkafőzde tevékenységét ismerhették meg a borászok, akik alapos szakmai „kiképzést” kaptak a pálinkafőzés rejtelmeiről Kaizer Gábor főzdevezetőtől. Megtudhattuk, az agárdi főzde 2002-ben jött létre, tudatosan ezen a helyen, Budapest, a Velencei tó és az M7-es autópálya közelsége miatt. Egy-két érdekességre és fény derült. Például arra, hogy a fahordós érlelés eseten, egy 220 literes hordó, tíz-tizenkét liter pálinkát „iszik” meg az érlelés alatt, ők viszont a 220 liter után fizetnek adót.

A gyümölcsök esetében (alma, meggy, cseresznye stb.), egy-egy fajtánál tették le a voksukat, és csak abból készítenek pálinkát. Az előadáson felmerült az is, hogy Agárdon úgy látják, a bodza és a málna eltűnik majd a piacról. Ugyanis a Covid elleni gyógyszer egyik alapanyaga a bodza, a málna pedig nagyon drága.

A péntek esti vacsora: ami szem-szájnak ingere

A pálinkafőzdében elfogyasztott ebéd után a szintén agárdi Csóbor pincészet felé vették az utat a borászok, ahol egy alapos borkóstolón vehettek részt, sok mindent megtudva arról, hogyan készítik a borokat Csóborék. (Itt már megszólalt az adonyiak harmonikásának, Posch Józsefnek a hangszere.)

Innen visszatértek a vendégek az adonyi szőlőhegyre, ahol több pincében (Boldog, Schmidt, Králl) is megismerkedhettek az ott készült borokkal. A Szent Orbán-kápolnát is bemutatták a házigazdák. Králl István, az adonyi borrend tiszteletbeli nagymestere alapos ismertetőt tartott a kápolna történetéről.

A végállomás a Pletser pince volt, ahol az úgynevezett búcsúestet tartották a borászok, egy remek kemencés étellel megspékelve.

Vasárnap a reggeli után jöhetett a búcsúzkodás. Azt még nem döntötte el a szövetség, hogy jövőre Hajóson, vagy a felvidéki Ógyallán találkoznak, de hogy találkoznak az biztos. Mint ahogy az is, hogy a következő házigazdának alaposan fel kell kötnie azt a bizonyos alsóneműt, mert Schmidt Attila és csapata nagyszerű programot állított össze, precízen, csúszás nélkül folyt végig a találkozó igen magas színvonalon, remek borokkal, nagyszerű ételekkel.

Szóval Adony nagyon magasra tette a lécet ezen a hét végén.