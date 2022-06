A felek még 2015 és 2017 között éltek házastárs­ként, aminek egy korántsem szépnek mondható válás lett a vége.

A volt feleség 2018-ban írt véleménycikke által kirobbant ügy kapcsán Johnny ­Depp már elveszített egy rágalmazási pert a brit The Sun magazin ellen, mert feleségverőnek nevezték egy cikkben. De most a hat héten át tartó tárgyalássorozat végén az esküdtszék egyhangú ítéletet hozott, mégpedig ­Depp javára.

A sztárpár 2015 és 2017 között élt házastársi kapcsolatban, annak hatásai azonban máig eltartanak Fotó: Shutterstock

A bíróságon „fellépő” sztárpár, helyenként a jóérzés határait is átlépő szaftos részletekkel tartotta fenn a kíváncsi tömeg figyelmét. A bíróságon sokkoló vádak hangzottak el Amber Heard ügyvédjének szájából, például hogy Depp letépte a színésznő ruháját, megsebesítette egy üvegpalackkal, ököllel megütötte, és azzal fenyegette, hogy megöli. Az ügyvéd azt is állította, hogy Depp megerőszakolta a színésznőt egy alkoholos üveggel.

Johnny Depp sohasem tagadta, hogy tudatmódosító szereket használt akkor is, amíg kapcsolatban volt Amber Hearddel. Az is kiderült, hogy egy veszekedés hevében Depp elvesztette egy ujjbegyét, vagy a hitvesi ágyban Amber emberi ürüléket hagyott. Végül a szerdán megszületett ítélet értelmében a volt feleség, Amber Heard becsületsértést követett el, amikor az említett cikkben azt állította, hogy családon belüli erőszak áldozata volt Depp mellett.

Az ítélethozatal után mindkét fél nyilatkozott. „A csalódottság, amit ma érzek, szavakkal kifejezhetetlen. Megszakad a szívem, hogy a bizonyítékok hegye még mindig nem elég ahhoz, hogy szembeszálljak a volt férjem aránytalan hatalmával és befolyásával” – mondta Amber. ­Johnny ­pedig így nyilatkozott: „Hat évvel ezelőtt örökre megváltozott az életem, a gyerekeim élete, a hozzám legközelebb állók élete, és azoknak az embereknek az élete is, akik sok éven át támogattak és hittek bennem. Mindez egy szempillantás alatt. És hat évvel később az esküdtszék visszaadta az életemet. Alázattal fogadom.”

Az üggyel kapcsolatban dr. Baranyai Mariann ügyvédet kérdeztük meg.

Dr. Baranyai Mariannt kérdeztük a botrányos perről Fotó: amatőr

– A kontinentális jogrendszer, amilyen hazánkban működik, nagyban eltér az amerikaitól, ott ugyanis az egész alapja az esküdtszék. Az amerikai igazságszolgáltatás szabályai szerint egy 6–12 tagú esküdtszék dönt, amelynek tagjait egyszerű amerikai polgárokból válogatják össze. Az elvileg véletlenszerűen összeválogatott amerikaiaknak állampolgári kötelességük időről időre részt venni és ítélkezni egy-egy bírósági perben. Tudni kell, hogy az esküdtszéki bíráskodás az Egyesült Államok jogi kultúrájában mélyen gyökerező demokratikus intézmény, amelyre kezdetekben az amerikai nép az igazságszolgáltatás pártatlanságának mintegy zálogaként tekintett. Az esküdtszék tagjainak legalapvetőbb kötelessége a bizonyítékok gondos és előítéletektől mentes vizsgálata, majd az elfogulatlan döntés meghozatala.



– Számomra az egyik legérdekesebb kérdés, hogy az elkövetés pillanatában, tehát amikor a bántalmazás, vagy a feltételezett bántalmazás történt, miért nem fordult a bántalmazott fél azonnal a rendőrséghez? Ne felejtsük el, hogy a celebpár 2015 és 2017 között élt házastársi kapcsolatban. Hasonló esetekben, mint például becsületsértés, rágalmazás, vagy akár a könnyű testi sértést esetében Magyarországon magánvádas eljárást az észlelést követő 30 napon belül lehet bejelenteni, különben az ügy jogvesztett lesz. 10 ezer forint illeték ellenében kell megtenni a bejelentést a hatóságok felé. A bíróság személyes meghallgatást tart, és amennyiben a sértett fél nem fogadja el a másik jóvátételét, akkor lesz az ügy büntetőeljárás, majd a bűnösítő ítélet után lehet polgári peres útra terelni, és kártérítési követelést benyújtani.



– Ez esetben az alkohol és a drog nagy befolyással bírt az érintettekre, véleményem szerint azonban egyik fél sem jött ki jól az ügyből, bár nyilvánvalóan az egyikük lényegesen gazdagabban. A történteket vizsgálva, a per fordulópontja talán ott lehetett, amikor bebizonyosodott, hogy a hölgy többször valótlanságot állított az esküdtszék előtt. Véleményem szerint az egész üggyel, valamint az ítélettel kapcsolatban a legnagyobb probléma az, hogy a valóban bántalmazott áldozatok, akik amúgy is nehezen nyílnak meg, ezentúl még inkább meggondolják, hogy egyáltalán feljelentést tegyenek és kitegyék magukat egy hosszú bírósági procedúrának, aminek a végén esetleg ők maguk válhatnak áldozatból bűnössé.