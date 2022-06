Nem ez lesz az első alkalom, hogy autizmussal és más fogyatékkal élő gyerekek és szüleik találkoznak városunkban, ez már a hetedik ilyen rendezvény. Az eseményt az önkormányzat is támogatja, 20 sátorhelyet ajánlott fel a résztvevőknek.

A háromnapos eseményre péntektől vasárnapig kerül sor, és az ország minden részéről érkeznek érintett családok, hogy kicserélhessék tapasztalataikat, és csodás környezetben ki is tudjanak kapcsolódni. Ugyanakkor nem titkolt céljuk a szervezőknek az is, hogy a szabadstrandon és a nyitott programokon az integrációnak is teret adjanak.

Ezért június 26-án minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak a dunaújvárosi kempingbe ingyenes programjaikra. Délelőtt 10 órától a Duna Dog Center Kutyaiskola bemutatója lesz, majd 11 órától Lui, a bűvész és illuzionista fog fellépni – mondta el lapunknak Kálmánné Tóth Mária, az egyesület titkára. TT