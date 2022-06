Előfordulhat, hogy olyan helyzetbe kerül valaki, hogy az ingatlanát vagy más vagyontárgyát, például gépjárművét, egyéb értéktárgyát el kell adnia. Ilyen esetben az eladó a tulajdonát képező dolgot úgy adja el, hogy tudja, később vissza szeretné vásárolni. Ilyenkor a dolog visszavétele érdekében visszavásárlási jog köthető ki.

Tehát a tulajdonos a visszavásárlás jogát egyoldalúan nem kötheti ki, ahhoz a vevő beleegyezésére is szükség van. Fontos, hogy visszavásárlási jogot a vevő az adásvételi szerződés megkötésével egy­idejűleg megkötött megállapodással engedheti meg. A visszavásárlási jogról szóló szerződést is írásba kell foglalni. Abban az esetben, ha az érintett dologról hiteles nyilvántartást vezetnek, akkor a visszavásárlási jog e nyilvántartásba is bejegyezhető. Ilyen lehet az ingatlanra vonatkozó visszavásárlási jog, amelyet az ingatlan-nyilvántartásba, illetve gépjárműre vonatkozóan a gépjármű-nyilvántartásba való bejegyzés.

Ennek azért van jelentősége, mert ha a visszavásárlási jogot a nyilvántartásba bejegyzik, akkor ez arra is vonatkozik, aki később szerez jogot a dolgon. Így, ha az ingatlant a vevő később továbbadja, akkor a visszavásárlási jogot az eredeti eladó a legújabb tulajdonossal szemben is gyakorolhatja.

Az új Polgári törvénykönyv már nem korlátozza a visszavásárlási jog fennállásának időtartamát. Ennek értelmében a visszavásárlási jogot jelen hatályos törvény alapján akár határozatlan időre is lehet létesíteni.

Ezek alapján érdemes leszögezni a visszavásárlási jog létesítésekor, hogy a szerződő felek rendelkezzenek a visszavásárlás időtartamáról, illetve a visszavásárlási jog megszüntetésének módjáról, mert ennek hiányában a visszavásárlási jog határozatlan időre fog szólni, ami jelentős korlátozást jelenthet az új tulajdonosnak.