Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is lesz gyermek/amatőr táv, ami egy 2 km-es szakaszt, illetve felnőtt, sportolói táv, ami egy 4 km-es szakaszt foglal magában. Ezeket a távokat futva, kocogva, illetve sétálva is meg lehet tenni, ahogy azt kényelmesnek és teljesíthetőnek érezzük. A táv teljesítése nem verseny, természetesen mindenki a saját tempójában teljesítheti az általa kiválasztott szakaszt.

Az esemény ingyenes, de ha szeretnének rajtszámot kérni, akkor azok átvételekor 1.000,- forint adomány befizetését kérjük a résztvevőktől, melynek teljes összege a Dunaújvárosi Ebrendészeti Telep támogatását szolgálja.

Szalai Babett, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt csapatának kapitánya: – Számunkra egy ilyen esemény mindig nagyon fontos, szeretünk ezeken részt venni, s támogatni különböző jótékonysági kezdeményezéseket. Mi is nagyon örülünk akkor, amikor minden évben minél több gyermek jön hozzánk kézilabdázni, mert a sport nagyon jó közösségformáló, ráadásul egészséges is, így mi is azon vagyunk, hogy ez az üzenet minél több emberhez, fiatalhoz eljusson.

V. FUT A VÁROS DUNAÚJVÁROS

Dunaújváros, Városháza tér - 2022. május 21. szombat

A rendezvény fővédnöke: Dr. Jobbágy Lajos a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház orvos igazgatója

A rendezvény házigazdája: Szárszó Lajos és Főcze Ramóna

Ajándék: A távot teljesítők ajándékot kapnak a támogatóinktól!

Az esemény díjazása: Limuzinos utazás a legnagyobb létszámban résztvevő családnak a KGYD jóvoltából, 50.000 forintos vásárlási utalvány a Decathlon Sportáruház felajánlásával a legtöbb diákot felvonultató és a távot teljesítő iskola számára.

Menetrend:

08:00 – Nevezés / Regisztráció

08:15 – Hrozik Edit Aerobik edző vezetésével különböző #challenge-ek a délelőtt folyamán (a kihívások nyertesei ajándékban részesülnek)

09:00 – Megnyitó (Barta Endre - DMJV, Dr. Jobbágy Lajos - Fővédnök –, Csizmadia Brigitta - KGYD)

09:20 – Közös bemelegítés Takács Attila edző segítségével

09:30 – Start 2Km-es táv

09:45 – Start 4Km-es táv

09:50 – 10:25 Beérkezés (frissítők)

10:45 – Díjak átadása (Barta Endre - DMJV, Dr. Jobbágy Lajos - Fővédnök –, Csizmadia Brigitta - KGYD)

11:00 – Zárás

Útvonal:

• 2 km: Városháza tér – kis Vasmű út – Kohász utca – Panoráma út - Felső Duna- parti sétány – Városháza téri sétány – Városháza tér

• 4 km: Városháza tér – kis Vasmű út – Kohász utca – Panoráma út – Felső Duna- parti sétány - Berzsenyi Dániel út – Batsányi János utca – Október 23. tér - Városháza tér