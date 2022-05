1985. április 16-án Bringázz velünk! címmel egy cikk jelent meg a Dunaújvárosi Hírlapban. Ebben az állt, hogy a város 35. és az újság szintén 35. születésnapjára, az év május 4-re, biciklitúrát hirdetnek a Dunaújváros – Mezőfalva – Dunaújváros útvonalon, a következő mottóval: „Megértünk már harmincötöt, bringázzunk most harmincötöt”. A cikkben a szervezők hangsúlyozták, hogy nem bicikliversenyről van szó, hanem kikapcsolódásról, amelyre invitáltak gyereket, felnőttet, városlakót, környékbeli lakost egyaránt. A cikkhez mellékeltek egy nevezési és egy túralapot, előbbit kitöltve, egy levelezőlapra felragasztva várták vissza a szerkesztőségbe. És azt is hírül adták, hogy a túra végén kerékpárokat sorsolnak majd ki a résztvevők között.

1987. május 2-án így várták a rajtot a biciklisek a harmadik Bringázz velünk!-eseményen Fotó: DH-archív

Teltek-múltak a napok, a Hírlap többször is visszakanyarodott hasábjain a bringatúra témájára, emlékeztetve az olvasókat a fontos tudnivalókra. Az eseményhez közeledve egyre többen neveztek be a túrára: már 137 nevezés érkezett, már 500 nevezés érkezett. Aztán eljött az első bringatúra napja és 3 ezer kerékpáros állt az akkor még Lenin térnek nevezett városi főtéren, és megannyi ember szurkolt nekik a helyszínen és a túraútvonal városi szakaszán, a „partvonalak” mentén állva. Az újság esemény utáni első számaiban több oldalon keresztül számoltak be a bringatúráról, amely időközben nevet is kapott a keresztségben: I. Bringázz velünk!-kerékpártúra. Már ekkor megfogalmazódott, hogy a következő évben, és ha lehet, minden évben legyen ennek a túrának hagyománya, szervezzék azt meg újra és újra, és vegyenek részt rajta a városlakók újra és újra.

Így is lett: a Dunaújvárosi Hírlap 1986-ban is megszervezte a bringatúrát: nevezési lapokat kérték beküldeni, és várták azok tulajdonosait a Lenin térre szintén május elején. Ezúttal is ezrek vettek részt az eseményen, már sztárvendég is volt a Linda-sorozat címszerepét alakító Görbe Nóra személyében. A túra végén ismét volt nyereménysorsolás, és meghirdették a harmadik bringatúrát is a következő év májusára.

1987. május 2-án rajtolt el a harmadik bringatúra, ekkor már az eseményt a Dunaker nevezetű vállalat támogatta, amely érezhető volt a nyereménysorsolás tárgyait szemlézve is: rádiót, színes tv-t, magnót, erősítőt is lehetett nyerni a tombolasorsoláson. A tombolajegyekből származó bevételt pedig a városi óvodáknak ajánlották fel. Maga a bringatúra ismét sikeres volt, négyezer főre becsülték az indulók számát.

A következő évben, 1988-ban még a Dunaújvárosi Hírlap szervezte meg a bringatúrát, aztán a következő évben átadta a szervezést a városi tanács ifjúsági és sportosztályának, amely 1989-ben Balogh Gyula Bogumil feltaláló százezer forintos szponzorációjának segítségével szervezte és bonyolította le a bringatúrát. Ezt az összeget Bogumil a következő évben kétszázezerre emelte, minden adott volt egy újabb sikeres „tömegsportnap” életre hívásához. Igen ám, de az ötödik bringatúrán közbeszólt az időjárás: a rajt pillanatában még csak csepergett az eső, de nem sokkal a bringás had útnak indítása után leszakadt az ég. A szervezők hivatalosan le is fújták a rendezvényt, de mire a hír eljutott a felvezető autóhoz, a csapat eleje már csaknem Mezőfalvánál járt. A szervezők a túralapokkal délután egy órára várták vissza a pórul járt kecajosokat a Lenin térre, hogy a sorsolást megtartsák. Sokan bőrig áztak, volt egy anyuka, aki fejsérülést és agyrázkódást is szenvedett egy esés következtében. Ennek ellenére a szervezők úgy döntöttek, hogy nem adják fel, és a következő évben is megszervezik az eseményt. Így is lett, a sorozat folytatódott.

A mezőfalvi pihenő félidőben Fotó: DH-archív

Nyilván minden év eseményeiről nem tudunk ebben a cikkben beszámolni, így kénytelenek vagyunk nagyobbakat lépni az időben előre: nézzük, mi történt a tízedik bringatúrán 1994-ben. Az idő múlása nem szegte a városlakók kedvét, a nevezési lapok azt mutatták, hogy 3500-an neveztek a jubileumi eseményre. Szép, napsütéses idő volt, a túra balesetmentesen ért véget, a sorsolás előtt Nagy Bandó András adott műsort, majd utána értékes nyeremények találtak gazdára.

2001-ben, a 17. bringatúra már az országos rendezvénylistára is felkerült a Hírlap vonatkozó cikkének tanúsága szerint. 2004-ben, a húszadik bringatúrán pontosan 1841 fő vett részt, a túra ismét sikeres és balesetmentes volt, már az Ifjúsági és Sportminisztérium is a támogatók között volt, melynek képviselője a helyszínen méltatta a rendezvényt.

A legelső felhívás a Dunaújvárosi Hírlapban 1985. április 16-án Fotó: DH

A kétezres években némileg megcsappant a bringatúrán indulók száma, évente átlagosan 1500-an vettek részt az eseményen, amit volt, hogy az időjárás miatt, volt, hogy más okból kifolyólag elhalasztottak, sőt volt olyan is, hogy nevezési díjat szedett a szervező Budapest Sportiroda. A harmincadik túrán 1200-an teljesítették a szokásos 35 kilométeres távot. 2015-ben egy sajnálatos esemény is történt a túrán: az egyik kerékpáros rosszul lett a versenyen, mentőhelikopter is érkezett a megmentésére, de sajnos hiába küzdöttek a mentők az életéért, a középkorú férfi a helyszínen elhunyt.

A városi bringatúrák nagy népszerűség mellett, kisebb-nagyobb időbeli csúsztatásokkal, de zajlottak tovább minden évben, egészen 2019 tavaszáig, a 35. bringatúráig, ami rendben le is zajlott szépszámú bicajos részvételével. A következő évben viszont már megjelent a koronavírus, amely, mint tudjuk, átírta a hétköznapi életet a városban is. A bringatúra is elmaradt ebben az évben, de még 2021-ben is, hasonló okok miatt.

A 35-ös szám úgy látszik, tényleg a bringatúra ikonikus száma, hiszen anno a város és a Dunaújvárosi Hírlap születésének 35. évfordulóját megünnepelendő kelt életre, és a 35. etap után kellett a történetében addig soha nem látott szünetre vonulnia. De örömmel jelenthetjük be itt a cikk végén, hogy idén már nem lesz parkolópálya, újra lesz bringatúra: sorrendben a 36. Az időpont pedig június 11-e, 9 óra, Városháza tér.

A történet tehát folytatódik...