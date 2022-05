„A fiatalok egy része már nagyon tudatosan készül erre a pályára. Készek megtanulni az alapokat, és figyelik a folyamatos változásokat is. Büszke vagyok arra, hogy jó pár korábbi tanítványom választotta ezt a nem éppen könnyű pályát, és mára szép karriert futottak be.” – nyilatkozta a formálódó utánpótlásról még tavaly novemberben lapunknak dr. Csikós Árpád, aki évek óta sikeresen vezeti a Széchenyi István Gimnáziumban működő fotós szakkört.

Különleges zenei produkció vezette fel a kiállítást

A jelenlegi alkotóközösség (Ádám Viktória, Andrási Izabella, Botka Csenge, Csikós Napsugár, Csontos Renáta, Ritter Dorottya, Szmrtyka Linett, Varga Ákos, Vasaji Elizabet, Zsigmond Gréta) pénteken Restart címmel az evangélikus templom közösségi termében mutatta be a közelmúlt termésének legjavát. A tárlaton helyet kapott a keszthelyi Helikon diákfesztiválon arany minősítéssel honorált sorozat is, kiegészülve precízen kivitelezett portrékkal, vagy éppen az aktuális társadalmi-közéleti kérdésekre reflektáló képekkel. A széchenyisek egy különleges zenei csemegével is kedveskedtek a közönségnek. Csikós Napsugár, Zsákovics Márk, Szabó Noel, Kiss Gergő, Járai Marcell és a Pocsai Mária vezette gimnáziumi kamarakórus közreműködésével, egyedi hangszerelésben csendült fel többek között a Queen Bohemian Rhapsody című klasszikusa is.