Ami már most látható, az idén (sem) lesz az Adony szőlőhegyi terciánkon rekordtermés. Egy alma- és az egyetlen sárgabarackfa elfagyott. A meggy már most tűzelhalálos, az őszibarack tafrinás két permetezés után. Az aszály miatt a kutunkat három gyűrűvel lejjebb kell vinnünk, a kevés víz miatt nem palántáztunk még, hiszen nem tudunk locsolni. Örülünk annak, ha a háztartást ellátja a házi vízmű. (Arról nem is beszélve, borunk már alig van.) De lelkesek vagyunk, a hétvégén megtörtént az első grillezés, tárcsázás. Most szombaton a szomszédok is átjönnek, egy Wellington szűzérmét dobunk össze. Elkedvetlenedni nem szabad!