Ha nincs belőle elég a szervezetben, az a központi idegrendszer működésében is gondokat okozhat: lassulnak a reflexeink, növekszik a reakcióidőnk, csökkenhetnek a koordinációs képességeink, romolhat az egyensúlyérzékünk. A megfelelő vérkeringéshez is fontos, ami többek között ahhoz is kell, hogy a fejbőr, illetve a hajhagymák vérellátása megfelelő legyen.

Ha a keringés romlik, az hajhulláshoz vezethet, illetve hajszálaink kiszáradnak és elvékonyodnak. Nem véletlen, hogy a legtöbb hidratáló és testápoló is tartalmaz E-vitamint, hiánya ugyanis a bőr kiszáradását is okozhatja. E-vitamin-hiány hatására az izomszövet legyengül, nem működik megfelelően. Ilyenkor gyakran tapasztalhatunk izomgörcsöket is, leginkább fizikai aktivitás hatására.

E-vitamin-hiányra utalhat, ha látásunk gyengül, alkalmanként homályosan, illetve szürkületben gyengébben látunk. Vitaminhiány megelőzésére elég napi 20-30 milligrammot szedni valamilyen vitaminkombináció formájában. Túladagolni ugyanakkor nem lehet.