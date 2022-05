A rácalmásiak nemcsak magukra gondoltak, hanem több olyan településre is, ahol német kisebbség él. Ezért vendégeik voltak az adonyi, a békési, a császártöltési, a mezőfalvi és a zirci „rokon” önkormányzatok képviselői is.

A megjelenteket Pál Péter, a rácalmási német kisebbség elnökhelyettese köszöntötte, és gyakorlatilag ő volt az egész napos rendezvény moderátora.

Aki szombaton délelőtt a rác­almási művelődési ház udvarába tévedt, az egyből láthatta, nem akármilyen esemény részesei lehetnek, hiszen szebbnél szebb népviseleteket láthattak, sőt, néhány férfi „felszerelése” a müncheni Oktoberfesten láthatóra emlékeztetett. (Legalábbis e sorok írójának a klasszikus rövidnadrágos svábok jutottak eszébe róluk.)

Az első fellépő a megnyitó után a Rácalmási Napsugár Asszonykórus volt, amely elsőként a magyar, majd a magyarországi németek Himnuszát énekelte el. Ezek után német nyelvű dalok hangzottak el, amelyeket a közönség igen lelkesen fogadott.

A kórus után viselet-bemutatót láthatott a nagyérdemű. A meghívott települések képviselői mutatták be a ruháikat. Ami érdekes volt, hogy nemcsak felvonultak a színpadra, hanem részletes ismertetőt tartottak a ruhákról: Milyen alkalomra készült, melyiket, melyik évszakban használták, így például arról is hallhattunk, hogy télen legalább három szoknya volt a hölgyeken.

A színpadra azonban nemcsak fölvonultak a hölgyek és urak a nemzetiségi öltözetekben, hanem mindenki megajándékozta a másik önkormányzat képviseletében lévőket – elsősorban kézműves termékekkel.

A séfek: Erős Péter, Nagy Zoltánné, Somogyi Zita, Plézer Nikolet



A műsor közben a kulináris élvezetek előkészítése már nagyban folyt, hiszen egy ilyen eseményen egy remek közös ebéd nem maradhat el. Sváb húsos káposzta készült krumpligombóccal Erős Péter vezetésével. Mivel tudjuk, mindent a magyarok találtak föl, ezért nagy újdonságot nem tapasztaltunk. Gyakorlatilag egy székelykáposzta készült, ami azért mondható speciálisnak, mert nem kevés karikára vágott füstölt kolbász is volt az ételben.

És ahogy a meghívóban is szerepelt, ez a nap a mókáról szólt...



Képünkön is látható: a hallgatóságnak tetszett a műso

