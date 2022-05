A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Kalocsai Viski Károly Múzeum együttműködésében négy héten keresztül tartott a feltárás, amelynek ásatásvezetője, Szabóné Lantos Andrea régész érdeklődésünkre felidézte a templom történetét.

– Korábbi leírásokból, amelyek főleg Jankovich Miklós történésztől származnak, ismert volt egy rotunda, egy körtemplom Apostagon, amelyet ő még személyesen látott, és ebben az épületben benne volt a tizenkét apostol ábrázolása is. Az 1800-as évek elejére ez a rotunda annyira romossá vált, hogy az akkori református lelkész egy teljesen új templom építéséről döntött. A régi épületet az alapokig lebontották, de a mészkövek egy részét az új templom építésére felhasználták, ez a mostani felújításkor, a vakolat leverése után láthatóvá vált.

Az ásatást az tette lehetővé, hogy a református templom jelenleg egy jelentős felújításon megy keresztül, így lehetőség nyílt a presbitérium hozzájárulásával a feltárásra. A munkák magnetométeres felméréssel kezdődtek, megfigyelhető, hogy a műszeres felmérésen kirajzolódó templom körüli árok közepén található mindkét templom. Ennek alapján a templom falain belül, annak déli részén két szelvényt, mintegy harminc négyzetméteres területet tártak fel. Láthatóvá vált, hogy a régi templom hatszögletű volt, nem tizenkettő, mint eddig hitték. A jelenlegi templom teljesen ráépült a rotundára, annak csak minimális része van az épületen kívül.

– Szeretnénk majd a templomon kívül is ásni, hogy teljes bizonyosságot nyerjünk a hatszögletű épületformáról, mivel ez rendkívül ritka. Eddig Magyarországon mindössze három ilyen rotundáról volt tudomásunk, Kiszombor, Karcsa és Gerény után az apostagi lett a negyedik – fejtette ki Szabóné Lantos Andrea vezető régész, a Kalocsai Viski Károly Múzeum munkatársa.

A nyugati fal előtt egy kőpillér látható, a másik megléte valószínűsíthető, ezek az egykori karzatot tartották. A keleti részen megtalálták az ötszögletű szentély egyik falát, az ötszögletű szentély a párhuzamok alapján feltételezhető. A nyugati rész sarkában, egy kőrakásban értékes faragott kőmaradványokat is találtak a szak­emberek.

Mivel a középkorban a templom köré temetkeztek, a cinteremként nevezett temetőben, itt, Apostagon is találtak már ezt megelőzőleg sírokat ezen a területen. Most a régi templomban helyi előkelőségek temetkezési helyét is meglelték, összesen nyolc sírt találtak a különböző rétegekben.

Miután minden réteget fémkeresővel is átnéztek, az 1800-as évekből kerültek elő krajcárok, az 1600-as évekből dénárok, a legkorábbi ezüstpénzt II. András korabeli. Találtak ezüst és bronzból készült hajtűt, csatot, pecsétgyűrűket és köves gyűrűt is.

A négy héten át tartó munkában részt vettek Szabóné Lantos Andrea mellett a két múzeum munkatársai, Farkas Ferenc restaurátor a kalocsai múzeumból, Kecskemétről dr. Rosta Szabolcs régész, múzeumigazgató és Pánya István térinformatikus. Az önkormányzat is hozzájárult, illetve helyiekből is összejött egy lelkes csapat, akik rengeteg segítséget adtak. Ők Pesthy Imre, Csáky István, Kiss Erika, Horog Judit, Révész Zsolt, Ács Tibor.

– Az ásatási helyszínt betemetik, mivel tovább folytatódik a jelenlegi templom felújítása, de a digitális technikának köszönhetően 3D-s rekonstrukció készül a feltárt anyagról, így mindenki számára elérhető és megtekinthető lesz az interneten, valamint belekerül az új, Apostagról szóló helytörténeti könyvbe is – mondta el Szabóné Lantos Andrea.

Segítettek a lelkes lokálpatrióták

Pesthy Imre, az Apostagi Emléktár létrehozója és gondozója elmondta, hogy a rotunda megtalálása Apostag településtörténetének szempontjából az egyik legfontosabb felfedezés, mert a település nevét az apostolok szóból eredeztetik, akiknek az ábrázolása itt, ebben a kőtemplomban volt látható. – Az 1800-as években élt apostagiak is átérezték a hely jelentőségét, a régiből építettek újat. Jó volt ezt látni és átélni. Köszönet illeti azokat az önkénteseket is, akik önzetlenül dolgoztak, segítettek az ásatáson – mondta Pesthy Imre.