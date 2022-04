- A legtöbb motoros ősz végén már pihenteti a motorját és csak tavasszal veszi elő újra. Mit tanácsol nekik, mire figyeljenek?

- Talán az első, amit meg kell említeni, az a karbantartás. A szezon előtti műszaki szemrevétel nagyon fontos. Érdemes ezt szakemberre bízni. A gumik, fékek állapota, az elektromos és mechanikus alkatrészek vizsgálata létfontosságú. A gumik az állásban is öregednek, az elrepedt, elkopott gumit cseréljük le. Ne közlekedjünk úgy, hogy ezeket ne ellenőriztük volna. Az állás miatt kocsonyásodhat a benzin, ennek felfrissítése, az olaj, a szűrők ellenőrzése szintén fontos. Ne az utolsó pillanatra hagyjuk a szervízelést, hiszen ilyenkor a szerelőknek sok munkájuk van, nem biztos, hogy azonnal át tudják nézni a kétkerekűt.



Az autósoknak is kell figyelniük a motorosokra

- Pár hónap kihagyás után furcsa újra motorra ülni.

- Valóban, a műszaki felkészítés mellett szánjunk időt arra, hogy újra biztonságosan, a régi rutin szerint tudjunk közlekedni. A szezon elején különösen figyeljünk, hiszen újra meg kell szokni a motort is és a forgalmat is. Aki autó után ül motorra, tudja, hogy ez nem olyan biztonságos, mint a zárt autó. Jobban kell figyelni az út hibáit, az oldaltávolság tartását is. De az autósoknak is kell figyelniük a motorosokra. Előzésnél a megfelelő oldaltávolságot nekik is tartaniuk kell.



- A jó idővel megjelennek a kerékpárosok és a rolleresek is.

- Ez egy nagy veszélyforrás, hiszen a zebránál nem mindenki tolja át a biciklijét, vagy rollerét. Pedig úgy lenne szabályos. A szabályok pedig értünk vannak. A hirtelen megjelenő rolleres előtt nem biztos, hogy meg tudunk állni, hiszen a sebességük jóval meghaladja a gyalogosét. A rollerek használatát és biztonságát még tanulni kell, gyakran látni a gyalogosok mellett pár centivel elhaladó rollerest, vagy éppen kerékpárost.

Megfontolt, kiszámítható vezetési stílus

- A közlekedési szabályokhoz a sebességhatárok betartása is szükséges.

- Ez minden közlekedőre igaz, nem emelném ki külön a motorosokat. Azonban van egy probléma, amiről kevesen beszélnek. A mai motorok és robogók is képesek már a hirtelen sebességnövelésre, emiatt balesetveszélyes szituációk is kialakulhatnak. Ezért javaslom a motoros kollégáknak a megfontolt, kiszámítható vezetési stílust. Figyeljünk és vigyázzunk egymásra. Széles utat és gumi fákat!