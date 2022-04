A helyi kapitányság udvarán kedden 9.30-kor nagyon sok óvodás gyülekezett, akiket aztán a rendőrség csapata, Kőhalmi László főtörzszászlós, Szentes Mariann alezredes, Horváth-Lehner Brigitta zászlós, valamint Horváth Amadea iskolaőr invitált be a nagyterembe. Egy gyors eligazítás keretében megbeszélték, hogy milyen izgalmas feladatok várnak rájuk a délelőtt során, középpontban a baleset- és bűnmegelőzéssel, a biztonságos közlekedéssel. Egy kis robot segítségével bemelegítettek, majd a társaság egyik fele a teremben maradt. Ők olyan játékos foglalkozásokon vettek részt, mint például közlekedési jelzőtáblák felismerése, színezése, a látástompító (az alkoholos és drogos befolyásolást vizualizáló) szemüveg használata. A csapat másik fele az udvaron hajthatott végre különböző közlekedési feladatokat, először gyalogosan, majd a korosztályukhoz passzoló járgányokkal, gokarttal, futóbiciklivel, kerékpárral. A csapatok idővel cseréltek, majd a húsvéthoz kapcsolódóan nyuszi- és tojáskereső játékkal is szolgáltak a gyerekeknek. A végén a Dunaújvárosi Baleset-megelőzési Bizottság jóvoltából ajándékban is részesültek a fiatalok, láthatósági mellényeket kaptak. Kőhalmi László elmondta, valamennyi dunaújvárosi tagóvodából hívtak ide gyerekeket, a jelenlévők pedig nagyon ügyesen teljesítették a feladatokat. Ez azért is fontos, mert a biztonságos közlekedésre való nevelést minél fiatalabb korban kell megtanítani a gyerekeknek.



Még egy helyi kitelepüléssel is szolgáltak rendőreink a lakosságnak: ingyenesen lehetett regisztrálni a kerékpárokat a BikeSafe nevű rendszerbe. Kiss Dénes őrnagy, a bűnmegelőzési alosztály vezetője vázolta, már 2017 óta szervezik ezt a regisztrációt városunkban, és több mint háromszázan éltek is lehetőséggel. Ez azért jó és hasznos, mert bármiféle bűncselekmény során egyértelmű azonosításra szolgál: nyilvántartásba veszik a biciklit, rögzítik a vázszámot, fényképeket is készítenek róla, és ha netán ellopnák, akkor ez alapján ki tudják adni a tárgykörözést, illetve, ha az ellopott biciklit megtalálják, akkor a tulajdonos igazolni tudja, hogy az ő kerékpárjáról van szó. A rendőrség térítésmentesen kínálja ezt a regisztrációs lehetőséget, legközelebb júniusban várható ilyen akció.