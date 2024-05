A 25. kör már a bajnoki címről is dönthetett, ehhez az kellett, hogy a Fradi legyőzze a Vasast. Ez simán megtörtént (41–30), azonban a mérkőzés után mindkét csapat ünnepelt, ugyanis az angyalföldiek vereségük ellenére is bennmaradtak az élvonalban, miután az Alba Fehérvár felülmúlta a NEKA-t. Ezzel pedig az is eldőlt, hogy a Kozármisleny mellett a másik búcsúzó az NB I.-től a Nemzeti Kézilabda Akadémia lesz. Az utolsó fordulóban a Bajnokok Ligája-elődöntős Győr – amely Győri-Lukács Viktória utolsó másodperces, üres kapus góljával nyert Debrecenben – pontszámban még utolérheti az FTC-t, de az egymás elleni eredmények a fővárosiaknak kedveznek. Az ETO éppen a Kohásszal zárja a szezont vasárnap hazai pályán, a dunaújvárosiak minden eredménytől függetlenül a nyolcadik helyen zárják majd a bajnokságot.

A Ferencváros története 14. bajnoki címét szerezte, és 1997 után tudott ismét duplázni, vagyis a Magyar Kupában és az NB I.-ben is az élen végezni. Az örökrangsorban a Győr vezet tizenhét elsőséggel, őket a Vasas követi tizenöttel. A Dunaújvárosnak öt bajnoki aranya van, ezzel ötödik a rangsorban.

A 25. forduló eredményei: NEKA - Alba Fehérvár 25-28, Békéscsaba - Kisvárda 24-36, MTK - Vác 36-32, DVSC - Győr 30-31, Mosonmagyaróvár - Kozármisleny 51-27.